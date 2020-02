Der europäische Fußballverband Uefa hat den englischen Topclub Manchester City für zwei Saisons aus der Champions League ausgeschlossen. Grund dafür sind Verstöße gegen das sogenannte Financial Fairplay, ein Regelwerk der Uefa, das verhindern soll, dass besonders wohlhabende Vereine den Wettbewerb verzerren. Eine entsprechende Mitteilung über die Entscheidung des zuständigen Gremiums hat die Uefa auf ihrer Webseite veröffentlicht.

Demnach hat Manchester City zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinnahmen überbewertet und der Uefa so falsche Informationen übermittelt. Durch die Überbewertung der Einnahmen könnten so unzulässige Investorengelder in den Bilanzen versteckt worden sein. Haupteigner des Clubs ist Mansour bin Zayed Al Nahyan, Halbbruder des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Chalifa bin Zayid Al Nahyan. Seit er 2009 die Anteile an Manchester City erwarb, hat sich der Club zu einem der erfolgreichsten europäischen Vereine entwickelt – auch durch Transferausgaben in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro, mehr als bei jedem anderen europäische Verein.



Wegen der Verstöße soll der englische Meister erst ab der Saison 2022/23 wieder in der höchsten europäischen Spielklasse antreten dürfen. Zudem muss der Club eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Allerdings dürfte der Gewinnausfall durch die beiden entfallenden Spielzeiten wesentlich schwerer wiegen. Besonders erfolgreiche Clubs können bei der Teilnahme an der Champions League mit Einnahmen in zwei-, manchmal dreistelliger Millionenhöhe pro Saison rechnen.

Club legt Einspruch beim Internationalen Sportsgerichtshof ein

Der Verein reagierte in einer Stellungnahme "enttäuscht, aber nicht überrascht". Der Fall sei von der Uefa initiiert, juristisch verfolgt und beurteilt worden, kritisierte Manchester City die angeblich fehlende Gewaltenteilung. Nach diesem "vorverurteilenden Prozess" werde der Verein nun so schnell wie möglich eine unabhängige Untersuchung anstrengen und als ersten Schritt den Internationale Sportgerichtshof Cas anrufen.



Neben dem französischen Hauptstadtclub Paris Saint Germain ist auch Manchester City aufgrund der Beteiligung von Investoren aus dem Nahen Osten in der Lage, sehr große Gehälter an ihre Spieler zu zahlen und enorme Ablösesummen auf dem Transfermarkt zu bezahlen. Beide Vereine stehen seit 2018 in der Kritik, als durch die Football Leaks bekannt geworden ist, dass ihre Bilanzen gegen das Financial Fairplay verstoßen.



Im Vergleich zu ihren Einnahmen haben sie viel zu viel Geld für Spieler und Gehälter ausgegeben. Auch die Uefa wurde in diesem Zusammenhang stark kritisiert: Der damalige Uefa- und heutige Fifa-Chef Gianni Infantino soll den finanzstarken Vereinen insbesondere in der Saison 2013/14 geholfen haben, Strafen zu umgehen. Das sorgte auch für eine Debatte über das Financial-Fairplay-System, Kritiker warfen der Uefa vor, Regelverstöße nur bei kleinen Vereinen konsequent zu bestrafen.



In der laufenden Saison der Königsklasse spielt das vom renommierten ehemaligen Barcelona-Trainer Pep Guradiola betreute Team, zu dessen Kader auch die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan zählen, im Achtelfinale gegen Real Madrid. In der englischen Meisterschaft ist die Mannschaft weit abgeschlagen hinter dem FC Liverpool Zweiter.