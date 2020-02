Es verbietet sich eigentlich, Videos aus dem Zusammenhang zu reißen, doch diese Gelegenheit ist für viele zu schön: Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, zeigte in einem Spiel gegen den großen Rivalen Liverpool im vergangenen Jahr wütend den Mittel- und den Zeigefinger, um zwei vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters anzuprangern. Dazu brüllte er. Diese Sekunden kursieren nun erneut, allerdings aus einem anderen Grund.

Die beiden Finger eignen sich perfekt, um die vielleicht größte Niederlage von Manchester City abseits des Feldes zu illustrieren. Die Uefa verkündete am Freitagabend, dass die nächsten beiden Champions-League-Spielzeiten ohne Manchester City stattfinden werden. Zudem muss der Club aus England 30 Millionen Euro Strafe zahlen. Zusammen mit den fehlenden TV-Einnahmen und dem Antrittsgeld könnten die Einbußen sogar dreistellig werden.

City hat zwischen 2012 und 2016 gegen das Financial Fairplay (FFP) der Uefa verstoßen. Der Club hat nicht korrekte Unterlagen eingereicht, als die Uefa für eine Ermittlung darum bat, und es verpasst, zu kooperieren. So begründet der Verband die harte Strafe. Seit 2010 gibt es das FFP und angesichts der bisher laxen Strafen und Jahr für Jahr ausufernden Transfersummen hatten das viele wohl schon wieder vergessen.



Hut ab, Uefa

Doch die Strafe gegen Manchester City ist die bislang drastischste Maßnahme der Uefa seit der Einführung des FFP. Sie trifft keinen Kleinen, sie trifft einen der dicken Fische. Einen, der mit aller Macht an die Spitze Europas kommen wollte. Und der nun weit zurückgeworfen wird. Man möchte fast sagen: Hut ab, Uefa.

Das FFP gibt es aus zwei Gründen: Damit Clubs sich nicht zu hoch verschulden. Und damit der Wettbewerb nicht zum Investorenball wird. Grob gesagt dürfen die Clubs, die an Champions und Europa League teilnehmen wollen, nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Bisher traf es mit den empfindlichen Strafen nur kleine Clubs wie etwa den spanischen Verein FC Málaga, der 2013 von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde.



City (und auch Paris St. Germain) waren zwar auch schon im Visier der Ermittler; mussten 2014 eine hohe Geldstrafe zahlen und duften nur einen verkleinerten Kader anmelden. Doch diese Strafe wurde damals schon nach erheblichem Druck der City-Besitzer und unter freundlicher Mithilfe des heutigen Fifa-Präsidenten Gianni Infantino abgeschwächt. Jahrelang sah der Club das FFP als Empfehlung, nicht als Pflicht.



Sie hatten ein Ziel

Fast jedes Jahr brachen sie den Transferrekord, die Gehälter für Stars wie Sergio Agüero, İlkay Gündoğan und Kevin De Bruyne bewegen sich eher nicht in der Nähe des Mindestlohns. 1,3 Milliarden Euro soll Scheich Mansour in den Club investiert haben. Und das war 2012. Zweimal in Folge gewann City zuletzt die Premier League, was noch fehlte, war allen klar: der Sieg in der Champions League.

Seit Jahren ist es das erklärte Ziel, den wichtigsten europäischen Clubwettbewerb zu gewinnen, dafür gaben sie mehr aus, als sie durften. Dafür holten sie mit Pep Guardiola einen der besten Trainer der Gegenwart. City, oder konkreter, den City-Besitzern aus Abu Dhabi nimmt die Ufea nun die Ziellinie weg. Es ist, als würde man sich eine teure Skiausrüstung zulegen und dann fällt einfach kein Schnee. So werden sich die kommenden Spielzeiten für Manchester City anfühlen.