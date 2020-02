Mit einem klaren Signal haben Anhänger des Fußballvereins SC Preußen Münster auf einen rassistischen Vorfall reagiert. Beim Spiel des Drittligisten gegen die Würzburger Kickers hatte ein Preußen-Fan nach Angaben des Vereins Affenlaute in Richtung des Würzburger Spielers Leroy Kwadwo gemacht und ihn beleidigt. Die umgebenden Fans zeigten auf den Rufer, so dass er gefunden und festgenommen werden konnte. Im Stadion waren "Nazis raus"-Sprechchöre zu hören.

Der Verein dankte auf seiner Webseite den Fans für ihr Verhalten. "So abstoßend die getätigten Affenlaute gegen den Spieler waren, so beeindruckend war die anschließende Reaktionen der übrigen Zuschauer, die nicht nur auf den Täter zeigten und ihn so für die Ordnungskräfte erkennbar machten, sondern mit unüberhörbaren Nazis-raus-Rufen die starke antirassistische Haltung der Preußenfans und der Münsteraner deutlich machten", hieß es dort.

Verein entschuldigt sich bei Kwadwo

Bei Kwado habe der Verein sich für die Beleidigung entschuldigt. Es gehöre zu den "Grundfesten des SC Preußen Münster und seiner Anhänger, sich klar und deutlich gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung – sei es wegen der Hautfarbe, der religiösen Überzeugung, des Geschlechtes oder sonstiger Orientierung – zu stellen", hieß es in der Stellungnahme weiter. Davon werde der Verein "keinen Millimeter" abrücken.





Laut einem Bericht der Westfälischen Nachrichten bedankte sich Kwadwo nach dem Spiel bei den Münsteraner Fans. "Ich habe im Internet öfter von solchen Dingen gelesen, aber nicht gedacht, dass es mich treffen würde. Leider wird es immer solche Vollidioten geben", zitiert die Zeitung den 23-Jährigen. Die Münstersche Zeitung berichtet, dem Täter drohe nun neben einer Anzeige auch ein Stadionverbot. Die Würzburger Kickers hoben die Reaktion von Zuschauern und Verein hervor. "Niemand in Deutschland sollte so etwas tolerieren, sagte Kickers-Trainer Michael Schiele nach dem Spiel. "Wir sagen Danke an die Zuschauer, wie die Reaktion darauf war."

Das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden.



Zuletzt hatte es im DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC einen Rassismus-Vorfall gegeben. Am 4. Februar hatten Schalker Fans den Hertha-Profi Jordan Torunarigha beleidigt. Schalke wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt.