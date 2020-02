Nach dem Rassismusvorfall beim Drittligafußballspiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers ist gegen den Tatverdächtigen ein bundesweites Stadionverbot von drei Jahren ausgesprochen worden. Das gab der Verein aus Münster bekannt. "Das Mindeste, das wir nun tun können, ist, dass diese Person nicht mehr in unser Stadion kommt", teilte Vereinspräsident Christoph Strässer mit.



Am Freitag hatte der 29-jährige Mann den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo mit Affenlauten beleidigt. Die Polizei hatte ihn mithilfe anwesender Fans identifiziert und wegen Volksverhetzung angezeigt, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. "Es werden weitere Zeugen vernommen und der Beschuldigte wird zur Sache befragt", sagte sie. Danach werde sich die Staatsanwaltschaft mit all dem beschäftigen. Beim Grundtatbestand der Volksverhetzung ist eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren möglich.

Neben dem Stadionverbot und der Anzeige muss sich der Mann auch auf eine Geldstrafe einstellen. So teilte Preußen Münster mit, dass der Verein eine vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu erwartende Strafe auf den Täter umlegen wird. Der Kontrollausschuss des DFB beschäftigt sich mit dem Fall und hat Preußen Münster zunächst um eine Stellungnahme gebeten.

Aufsehen hatte am Freitag weniger der Rufer als das vereinte Handeln der anderen Zuschauer erregt. Sie hatten ihn für die Ordnungskräfte erkennbar gemacht sowie mit lauten "Nazis raus"-Rufen reagiert. Sowohl Kwadwo als auch sein Verein bedankten sich bei den Fans. "Ich habe im Internet öfter von solchen Dingen gelesen, aber nicht gedacht, dass es mich treffen würde. Leider wird es immer solche Vollidioten geben", sagte Kwadwo den Westfälischen Nachrichten.

Bei Fußballspielen kommt es immer wieder zu rassistischen Beleidigungen. Weil die Rufer meistens nicht in den Menschenmassen in einem Stadion entdeckt werden können, werden sie nur selten bestraft. Häufiger wird eine Disziplinarstrafe gegen den Verein verhängt, zu dessen Fans die Rufer gehören. Zuletzt hatte es in einem Pokalspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC einen Vorfall gegeben, bei dem Schalker Fans den Hertha-Spieler Jordan Torunarigha beleidigten. Der DFB verurteilte Schalke zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro.