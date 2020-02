Das Fußballpublikum von Münster ist das große Vorbild. Als beim Drittligaspiel Preußen Münster gegen Kickers Würzburg Mitte Februar der Gästespieler Leroy Kwadwo von einem Fan rassistisch beleidigt wurde, skandierten viele Zuschauerinnen und Zuschauer "Nazis raus!" Sodann wurde der Pöbler von der Polizei in Gewahrsam genommen, er muss mit einer Anklage wegen Volksverhetzung und Stadionverbot rechnen. Kwadwo, ein Deutscher, bedankte sich bei den Fans: "Eure Reaktion ist vorbildlich – ihr könnt euch gar nicht denken, was diese mir und auch allen anderen farbigen Spielern bedeutet."

Der Rassismus wird wieder lauter, in der Gesellschaft und auch in deutschen Fußballstadien. Er kommt nicht mehr so plump daher wie früher, auch ist er nicht mehr mehrheitsfähig. Doch viele Menschen trauen sich heute wieder, andere öffentlich herabzuwürdigen. Es gab in den vergangenen Wochen Vorfälle in Stadien in Gelsenkirchen, Frankfurt, Berlin. Um dem entgegenzutreten, sind viele gefragt, nicht zuletzt die Fans. Sie haben, vor vielen Jahren, schon mal den Rassismus aus der Kurve vertrieben.

Sané, Yeboah und Baffoe als Wegbereiter

In den Siebzigern hörte man "Türken raus!" auf unterklassigen Sportplätzen, und "Jude" war ein Schimpfwort. "Das war damals Standard", sagt der Sachbuchautor und Fußballexperte Dietrich Schulze-Marmeling. "Wenn man etwas dagegen sagte, hieß es: 'Da spricht wieder unser Oberschüler.' Oder: 'Was willst du Linker?'"

In der Bundesliga kickten fast ausschließlich Weiße. Erst in den Achtzigern spielten erstmals auch Fußballer aus Afrika. Es waren der Senegalese Souleyman Sané, Vater des heutigen Nationalspielers Leroy, sowie die Ghanaer Anthony Yeboah und Anthony Baffoe. Sie mussten sich unerhörte, aus heutiger Sicht unvorstellbare Dinge an den Kopf werfen lassen.

"Husch, husch, N*** in den Busch!" Diese Gesänge waren damals laut vernehmbar im Stadion, auch in Fernsehübertragungen. Immer wieder imitierten ganze Kurven Affenlaute, Fans warfen Bananen. Paul Steiner, Teil des deutschen Weltmeisterkaders 1990, beleidigte Sané in mindestens zwei Spielen mit dem N-Wort. Manche Mitglieder schrieben Briefe an ihren Verein, um zu verhindern, dass ein Schwarzer für ihre Mannschaft aufläuft. In Zeitungen waren unterschwellig rassistische Berichte zu lesen. Selbst in der ARD-Sportschau witzelte man über "den rabenschwarzen Tag", wenn Sané mal schlecht spielte.

Ein eigener Fanclub

Doch Sané spielte selten schlecht, ebenso wenig Baffoe und Yeboah. Der schoss viele Tore. Und als er 1990 von Saarbrücken nach Frankfurt wechselte, pfiffen die Eintracht-Fans ihren neuen Torjäger nicht mehr aus, sondern machten ihn zum Publikumsliebling, nach dem sich bald ein Fanclub, die Zeugen Yeboahs, benannte.

In einem bekannten Sketch persiflierte das hessische Comedyduo Badesalz die Verlogenheit zweier dumpfer Fans, die über den gegnerischen Stürmer Anthony Sabini rassistisch herziehen – bevor sie von einem Sitznachbarn darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Superstürmer bald zur Eintracht wechselt. Eine Szene, die die Autoren eigenen Schilderungen zufolge beim Relegationsspiel Frankfurt gegen Saarbrücken wirklich so erlebt haben.

Auch Sané konterte mit Toren, einmal schlug er auch einen Reporter. Subtiler reagierte Baffoe. Im Aktuellen Sportstudio im ZDF erzählte er, wie er auf jemanden reagierte, der ihn "Bimbo" genannt hatte: "Du bist doch nächstes Jahr arbeitslos, dann kannst du auf meiner Plantage arbeiten." Das Studiopublikum und der Moderator schmissen sich weg vor Lachen.

Das Engagement der Ultras

Es war die Zeit der Anschläge in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen, aber auch die der Lichterketten. In Deutschland stritten die Weltoffenen mit diejenigen, die ihre Ressentiments nicht ablegen konnten oder wollten. Der Streit zog in die Stadien ein. Überall wurden Fanprojekte gegründet, die Bildungsarbeit mit Jugendlichen leisteten. Viele der in dieser Zeit gerade entstehenden Ultragruppen waren und sind politisiert und engagieren sich für Grund- und Menschenrechte. Diese Bewegung entstand auch im Bündnis Aktiver Fußballfans (Baff), das es seit 1993 gibt. Baff organisierte 2001 die Ausstellung Tatort Stadion, die rechtsextreme Übergriffe im Stadion dokumentierte und durch Deutschland tourte. "Aus der Gegenwehr gegen Nazis entstand eine kritische Fanbewegung", sagt Schulze-Marmeling, "die die Hegemonie erlangte."

So bekannten sich zum Beispiel Frankfurt-Fans in der Aktion United Colors of Bembletown zu Toleranz und Diversität. Sie prägt viele Eintrachtler und den gesamten Verein bis heute. Auch in anderen Stadien wurden die Rassisten aus Kurven verjagt oder zumindest zum Schweigen gebracht.