Dror ist Fan von Hapoel. Als sein Sohn vier Jahre alt war, hat er ihn das erste Mal mit ins Stadion genommen. Seitdem, zehn Jahre ist das nun her, gehen die beiden zusammen zu den Spielen. "Der Junge steht und grölt neben den Ultras. Ich stehe etwas abseits und habe ein Auge darauf, dass ihm nichts passiert", sagt Dror. Beide tragen aus Prinzip nie gelbe Kleidung, erzählt er, und dass er mal aus einem Taxi ausgestiegen ist, als er merkte, dass der Fahrer ein bekannter Maccabi-Fan war. "Das ist nicht Real gegen Barça, aber das hier gehört uns", sagt Dror. "Ich gewinne lieber das Derby und steige ab, als Meister zu werden und das Derby zu verlieren."

Maccabi gegen Hapoel Tel Aviv ist das wichtigste Spiel im israelischen Fußball. Sportlich war es zuletzt ein ungleiches Duell: Während der Rekordmeister Maccabi stets um den Titel mitspielt, liegt Hapoels letzte Meisterschaft zehn Jahre zurück. Zur Saison 2017/18 musste der Verein sogar eine Saison lang in Liga zwei antreten. Der letzte Erfolg gegen den Stadtrivalen ist auch schon sechs Jahre her.

In diesem Duell aber geht es um mehr als nur Sport. Ihm liegt eine Rivalität zugrunde, die es schon seit beinahe 100 Jahren gibt, sagt der Politikwissenschaftler Iddo Nevo. Er beschäftigt sich am Wingate Institute for Physical Education and Sports und der Universität Jerusalem mit der Sportgeschichte des Landes. Die beiden Teams sind die größten Vertreter der einflussreichsten Strömungen im israelischen Fußball, erklärt er. "Die Maccabi-Bewegung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als zionistische Sportbewegung gegründet, deren Ziel es war, jüdischen Sport zu fördern. Bei ihnen stand die Verbindung von physischer Fitness und Nationalismus im Vordergrund. Es ging um Stolz und Wettbewerb." Hapoel entstand dagegen Mitte der Zwanzigerjahre aus der Arbeiterbewegung. "Der Ansatz dort war eher, Sport für alle anzubieten. Es ging nicht so sehr um den Erfolg." Auch wenn die Clubs heute privat geführt werden, tragen sieben Vereine in der ersten Liga "Hapoel" im Namen, drei nennen sich "Maccabi".

Das Selbstverständnis beider Fangruppen spiegelt sich in den beiden großen Spruchbändern wieder, die vor Anpfiff auf Kurvenbreite im Bloomfield-Stadion hochgezogen werden. "Show them who we are" fordern die Maccabi-Anhänger von ihrer Mannschaft. Hapoel zeigt dagegen, frei übersetzt: "Bringt uns um, wir sind schon hinüber". Der erfolgshungrige und selbstbewusste Club auf der einen, der idealistische und rebellische Verein auf der anderen Seite.

Das Derby findet genau eine Woche vor der dritten Parlamentswahl binnen eines Jahres statt: Nach den ersten beiden Wahlen kam es zu einer Patt-Situation zwischen der rechts-religiösen Likud-Partei des langjährigen Premierministers Benjamin Netanjahu und dem Mitte-Links-Bündnis des ehemaligen Militärchefs Benjamin Gantz. Dass beim dritten Versuch am Montag die Mehrheit für eine Regierungsbildung zustande kommt, gilt als unwahrscheinlich. Die großen, verschiedenen Lager Israels, die zum Patt geführt haben, zeigen sich auch im Fußball. "Vieles hat sich verändert, aber wir sind noch immer die Linken", sagt Dror.

Dror, der Hapoel-Fan © Marc Zimmer und Anton Zirk

Laut Iddo Nevo lassen sich nicht nur die Vereine, sondern auch die beiden Fanlager von Hapoel und Maccabi weniger als früher bestimmten Parteien zuordnen. "Wie die israelische Gesellschaft sind auch die Fanlager diverser geworden, wenngleich die Zahl der Gegner von Netanjahu, der im Herbst wegen Korruption angeklagt wurde, wohl unter Hapoel-Fans größer ist."

Auch Ophir ist kein Freund von Netanjahus Politik. Der 22-Jährige hat in den letzten Jahren nur ein Hapoel-Spiel verpasst, sagt er. Für ihn geht es bei der Rivalität nicht um rechts oder links, als vielmehr um oben und unten: "Ich glaube nicht, dass die sozialistische Idee bei uns noch so stark existiert, aber das Underdog-Gefühl ist da. Bei Maccabi denken sie, dass ihnen alles zusteht. Immer, wenn wir einen großen Spieler hatten, kam Maccabi und hat eine nette Summe Geld auf den Tisch gelegt."



Die Wut über die Finanzkraft des Rivalen teilen viele Hapoel-Fans: 2014 stürmte ein Hapoel-Ultra während des Derbys den Platz und ging auf den Maccabi-Stürmer Eran Zahavi los, was in einer Schlägerei endete. Zahavi war bei Hapoel groß geworden, dann aber nach einer Zwischenstation bei US Palermo zum Stadtrivalen Maccabi gewechselt. Die Anhänger des Rivalen kann Ophir nicht ernstnehmen: "Es gibt Fangruppen, aber die sind ein Witz. Da ist nichts dahinter. Alles ist Fake und Plastik. Sie interessieren sich nur für Erfolg und Titel."