Sofia Kenin hat überraschend die Australian Open und damit ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich im Finale in Melbourne gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza mit 4:6, 6:2 und 6:2 durch. Zuvor war Kenin nie über ein Grand-Slam-Achtelfinale hinausgekommen. Die unterlegene Muguruza verpasste hingegen ihren dritten Grand-Slam-Sieg nach den French Open 2016 und Wimbledon 2017.

Kenin erwischte nach ihrem Halbfinal-Erfolg gegen die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty den schlechteren Start und musste ihren Aufschlag zum 1:2 abgeben. Der erste Satz blieb umkämpft, auch weil Muguruza vier weitere Breakbälle zum 5:2 ausließ und Kenin mit einem Doppelfehler das 4:4 ermöglichte.



Im zweiten Satz entwickelte sich die Partie zunehmend zu Gunsten Kenins. Die Amerikanerin spielte variabler und konnte ihre Gegnerin mit zahlreichen Stoppbällen fordern. Bei Muguruza häuften sich Fehler, bis sie schließlich Kenin im dritten Satz das 4:2 und damit die Vorentscheidung brachten. Im Alter von 21 Jahren ist Kenin damit die jüngste Australien-Open-Siegerin seit Maria Scharapowa im Jahr 2008.



In der Weltrangliste wird Kenin dann am Montag voraussichtlich als neue Nummer sieben in die Top Ten vorrücken und Serena Williams als beste Amerikanerin ablösen. Das Preisgeld für den Sieg beträgt 4,12 Millionen australische Dollar (knapp 2,5 Millionen Euro), die Verliererin erhält die Hälfte.