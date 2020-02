Das Zwischenrunden-Rückspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Red Bull Salzburg in der Europa League findet aufgrund einer Orkanwarnung nicht statt. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern waren für den Abend angekündigt worden.

Vertreter der Uefa, beider Vereine, lokale Behörden sowie die Polizei hätten sich gemeinsam zu der Absage entschieden. Eine sichere An- und Abreise der Zuschauerinnen und Zuschauer hätte nicht gewährleistet werden können, hieß es.

Das Hinspiel gegen Red Bull Salzburg hat Eintracht Frankfurt vergangene Woche mit 4:1 gewonnen. Das Spiel in Salzburg war mit 29.000 Zuschauerinnen ausverkauft. Ein Termin für das Rückspiel soll schnellstmöglich festgelegt werden.

Das Spiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin am vergangenen Montag hat Frankfurt mit 1:2 verloren. Am Sonntag findet das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen statt, in der kommenden Woche spielen die beiden Vereine im Viertelfinale des DFB-Pokals gegeneinander.