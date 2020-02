Wer spielte wie gegen wen?

Das einzige 0:0 des Spieltags war Ihnen die meisten Herzchen wert. Bei der Torflut in der Liga verstehen wir diese Sehnsucht nach Ausgeglichenheit und Ereignisarmut natürlich.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leverkusen gegen Union Berlin. Alles drin ist der passende Tresensatz zu diesem Schlagabtausch: Union spielte gewohnt unkonventionell und schoss zwei Traumtore, Leverkusen war in der Nachspielzeit aber cleverer und gewann 3:2. Reichlich Feuer gab es auch auf den Rängen. Die Alte Försterei genießt ja unter Fußballanhängern einen gewissen Kultstatus, was aus nicht näher bekannten Gründen bisher dazu führte, dass beinahe jede Erstliga-Fanszene dort Pyrotechnik abbrannte. Auch der Leverkusener Anhang machte da keine Ausnahme und sorgte beinahe für einen Spielabbruch. Selbst der Kapitän Lars Bender, der sich vor die Anhänger stellte und beschwichtigen wollte, war machtlos: "Gefühlt stand ich da auch nur vor einer Leinwand." Der Jubel des Leverkuseners Moussa Diaby vor der Heimkurve nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung beruhigte die Stimmung außerdem ungefähr so gut wie Spiritus eine offene Flamme. Wem das alles noch nicht genug Aufregung war: Das Spiel gibt es im DFB-Pokal-Viertelfinale noch mal.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bayern gegen Köln. Wie die anderen vier Teams aus der Spitzengruppe gewannen die Münchner ihre Partie souverän, sie sind wieder Tabellenführer. Die ersten 45 Minuten hatte der Effzeh, schließlich ist ja Karneval, offenbar gewöhnliche Kölnerinnen und Kölner als Spieler verkleidet aufs Feld geschickt. Die Bayern waren noch gnädig und beließen es bei nur drei Toren, es hätten auch sechs oder sieben sein können. 1:18 Torschüsse lautete die Bilanz nach 45 Minuten. Es wurde dann ein wenig besser, zwei Abseitstreffer und zwei vergebene Chancen von Modeste und Cordoba später blieb es aber beim 1:4. Vergangene Woche pausierte Köln witterungsbedingt. Mancher dachte wohl: Wäre Sturmtief Sabine doch noch eine Woche geblieben. Aber wie wir den Kölner kennen, so hat er das Spiel nach der bevorstehenden Karnevalswoche ohnehin wieder vergessen.

Wer stand im Blickpunkt?

Wout Weghorst. Der war in den vergangenen Wochen eigentlich nur aufgefallen, weil er sich in einer sehenswerten Schiedsrichterdoku ein Tête-à-tête mit Schiri Deniz Aytekin lieferte. Ansonsten blieb Wolfsburgs Stürmer zuletzt 570 Minuten ohne Tor. Für einen Mittelstürmer fühlt sich das an wie Ferrari fahren in der 30-Zone. "Es waren lange Wochen ohne Tore, das hat genervt", sagte er, nachdem er drei Tore in Hoffenheim gemacht hatte. Die ersten beiden per Elfmeter, das dritte leitete er nach einer gegnerischen Ecke selbst mit einem langen Ball nach vorn ein, sein Lupfer aus vollem Lauf ins Tor war dann ein ästhetisches Prachtstück. Den Ball ließ er anschließend von allen Kollegen unterschreiben, sein Sohn spiele mit den Hattrickbällen immer im Garten. Es gibt schlimmere Kindheiten. Für den VfL war der Sieg ein wichtiger Erfolg, Wolfsburgs Aufsichtsratschef Frank Witter hatte nach dem schlechten Rückrundenauftakt von richtungsweisenden Spielen gesprochen und dem Trainer Oliver Glasner keine Jobgarantie ausstellen wollen. Der wischte vor diesem Spieltag die Europapokalhoffnungen vorerst weg, was nicht bei jedem VfL-Fan gut ankam. Jetzt können die dank Weghorst wieder von Europa träumen. Damit haben sie Manchester City eines voraus.