Mehr als eine halbe Million Menschen wird am Wochenende auf engem Raum zusammen sein. So viele Zuschauer werden zu den Spielen der obersten drei Fußballligen des Landes erwartet. Mehr als eine halbe Million Menschen, die sich vor und nach den Spielen in Bahnen, Bussen, Kneipen und Sitzschalen aneinander reibt, umarmt und anbrüllt.

Nahezu perfekte Bedingungen für das Coronavirus, das sich auch in Deutschland weiter ausbreitet. Über 500 Fälle gibt es mittlerweile, bis auf Sachsen-Anhalt sind alle Bundesländer betroffen. Große Messen wie die Tourismusbörse ITB in Berlin oder die Leipziger Buchmesse wurden abgesagt, auch Sportereignisse wie die German Open im Badminton. Die Schweiz hat ihren Fußballbetrieb für fünf Spieltage eingestellt und in Italien wurden nach einigen Spielverlegungen die Zuschauer von allen Sportereignissen bis Anfang April ausgeschlossen.



"All das, was wir vermeiden wollen"

Bundesliga-Spiele finden weiterhin statt. Obwohl viele auch Lebensmittel horten und sich auf eine größere Ausbreitung des Virus einstellen, gehen die Menschen noch immer ins Stadion. Warum eigentlich?

"Aus infektiologischer Sicht sind Stadien Hotspots: 50.000 Menschen oder mehr auf engstem Raum, die sich umarmen und grölen: Das ist eigentlich all das, was wir vermeiden wollen", sagt Jonas Schmidt-Chanasit, Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Auch die Fankneipen und die Wege zum und vom Stadion böten perfekte Verbreitungsbedingungen, sagt der Virologe.

Zwar ist es gut, dass es durchgehend Freiluftstadien sind; in geschlossenen Hallen wie beim Handball, Eishockey und Basketball verbreitet sich das Virus noch besser. Und noch sei man, was die Fallzahlen angeht, nicht in einer Situation wie in Norditalien oder in der Schweiz. Doch steigen sie in Deutschland weiter an, womit Schmidt-Chanasit wie fast alle Forscher rechnet, dürften auch bald in Deutschland Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Zu groß sind die Infektionsmöglichkeiten: Wer seine Sitzplatznachbarin abklatscht, wer die Senftube am Wurststand anfasst, wer wie Tausende andere die Toiletten besucht, der kann angesteckt werden, falls ein Corona-Infizierter im Stadion ist. "Die besondere Hygiene, zu der wir wegen des Virus anraten, lässt sich im Stadion einfach nicht umsetzen", sagt Schmidt-Chanasit. Den hygienisch korrekten Torjubel gibt es nicht.

Das aktuell beste Mittel im Kampf gegen Corona ist es, die Fallzahlen so gering wie möglich zu halten, bis ein Impfstoff entwickelt ist Das aber wird noch dauern. Das Beste ist es, Massen zu meiden. "Aus Seuchenschutzsicht wäre es wünschenswert, solche Großereignisse zumindest ohne Publikum austragen zu lassen."

Darauf sollten die Vereine ihre Zuschauer auch jetzt schon vorbereiten. "Die Liga könnte auch ohne Zuschauer erst mal weitermachen und der deutsche Fußball hätte einen deutlichen Beitrag geleistet, damit sich das Virus nicht so schnell verbreitet", sagt Schmidt-Chanasit.



Die Liga hat keine Hinweise für eine Absage

Doch das will der Fußball vorerst noch nicht. Bisher wird weitergespielt, immerhin geht es auch um viel Geld. Von den vier Milliarden Euro, welche die Erstligaclubs in der vergangenen Saison erwirtschafteten, kamen über 500 Millionen Euro von den Ticketverkäufen und dem Geschäft im Stadion. Auch Hoteliers, Taxiunternehmen und Kneipen verdienen gut an Fußballfans. Ein länger anhaltender Zuschauerausschluss hätte Folgen. "Noch will niemand über diesen Schatten springen", sagt Schmidt-Chanasit.

Die DFL versicherte der Sportschau, dass sie sich seit zwei Wochen intensiv mit diesem Szenario beschäftige. Zuschauerausschlüsse könne man anordnen. Hinweise, dass Spiele abgesagt werden müssten, habe man keine, sagte die DFL am Donnerstag. Es soll auch einen Austausch zwischen Gesundheitsminister Jens Spahn und den 36 Proficlubs gegeben haben. Ob dieser stattgefunden hat, wollten die DFL und das Gesundheitsministerium auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Auch was darin besprochen wurde, ist nicht bekannt.

Die bisherigen Maßnahmen der Clubs haben eher allgemeinen Charakter: Sie verweisen auf Hinweise des Robert Koch-Instituts und geben an, in Kontakt zu lokalen Gesundheitsbehörden zu stehen. Die treffen die endgültige Entscheidung. Borussia Mönchengladbach hat Zuschauern aus dem am stärksten betroffenen deutschen Landkreis Heinsberg angeboten, gültige Tickets für das Topspiel gegen den BVB am Samstag gegen Karten für ein anderes Spiel einzutauschen.