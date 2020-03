Nach den Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp bei Spielen der Fußball-Bundesliga befürchtet der Chef der Koordinationsstelle Fanprojekte, Michael Gabriel, "eine Spirale der Eskalation" im deutschen Fußball. "Ich glaube, dass alle Beteiligen schauen müssen, dass man diese Spirale stoppt", sagte Gabriel. Man müsse nach Möglichkeiten suchen, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Hopps Anwalt Christoph Schickhardt sprach nach den Anfeindungen von einem möglichen bundesweiten Stadionverbot für die beteiligten Fans. "Das Verbandsrecht kann ein Stadionverbot aussprechen, ein bundesweites Stadionverbot. Das ist ein sehr scharfes Schwert", sagte Schickhardt.

Gabriel sagte, die Plakate würden eindeutig eine Beleidigung in einer unangemessen Ausdrucksform darstellen. Er habe aber den Eindruck, dass die Kategorien "da ein bisschen durcheinandergeraten sind". "Diese Beleidigungen in den Kontext mit dem rassistischen Anschlag von Hanau zu setzen oder mit Diskriminierung gleichzusetzen, das stößt in den Fanszenen auf sehr viel Unverständnis und Irritationen", sagte Gabriel.

"Wo hat es vergleichbare Reaktionen gegeben?"

Man frage sich, wie sich diejenigen fühlten, die in den vergangenen Jahren tatsächlich Adressaten von rassistischen und sexistischen Beleidigungen waren. "Wo hat es vergleichbare Reaktionen bei den Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden gegeben?", fragte Gabriel.

Wegen Anti-Hopp-Transparenten war am Samstag das Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München zweimal unterbrochen worden. Auch in anderen Stadien, unter anderem beim 1. FC Union Berlin, kam es zu Anfeindungen gegen Hopp und den DFB. Nachdem das DFB-Sportgericht alle Anhänger von Borussia Dortmund wegen einer ähnlichen Aktion für die nächsten zwei Jahre von Begegnungen in Hoffenheim ausgeschlossen hatte, fühlt sich die Ultra-Szene verbunden im Kampf gegen diese Kollektivstrafe.

"Wir befinden uns erneut im Bereich einer weiteren symbolischen Auseinandersetzung, die sich löst von den ursprünglichen Kontexten. Es wird sehr schwer damit umzugehen sein in den nächsten Wochen", sagte der Pressesprecher von Union Berlin Christian Arbeit. "Man sieht, wie die Dinge verschwimmen, auch durch die Häufung und die Zuspitzung."