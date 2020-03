Borussia Mönchengladbach hat das Nachholspiel vom 21. Spieltag gegen den 1. FC Köln gewonnen. Mit 2:1 (1:0) entschieden die Borussen die Bundesligapartie für sich. Damit rückt Mönchengladbach in der Tabelle wieder auf die Champions-League-Plätze vor.

Vor leeren Zuschauerrängen brachte Breel Embolo die Gladbacher in der 32. Minuten in Führung. Embolo traf nach einer Hereingabe von Oscar Wendt ins lange Eck. Für Kölns Torwart Timo Horn war der Schuss nur schwer haltbar, da der eigene Spieler Ellyes Skhiri ihn noch abfälschte. Die zuletzt formstarken Kölner konnten spielerisch kaum mithalten und gerieten in der zweiten Halbzeit zunehmend unter Druck. Nach der Halbzeitpause konnte Borussia Mönchengladbach die Führung dank eines Eigentors des Kölners Jorge Meré (70.) ausbauen. Der Anschlusstreffer durch Mark Uth (81.) kam für den FC zu spät.

Das Nachholspiel des 21. Spieltages, das wegen des Sturmtiefs Sabine am 9. Februar abgesagt wurde, fand aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Wegen der Rivalität beider Clubs war befürchtet worden, dass etliche Fans dennoch zum Stadion anreisen könnten. Vor dem Spiel blieb aber alles rund um die Arena ruhig.