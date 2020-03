Wer spielte wie gegen wen?

Die wenigsten Herzchen schenkten Sie an diesem Wochenende Bayer Leverkusen, dem Team, das am höchsten gewann.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Dortmund. Big Point für den BVB. Mit dem Sieg schüttelte die große die kleine Borussia ab und überholte darüber hinaus die schwächelnden Leipziger. Lucien Favre ließ seine Mannschaft tief verteidigen, selbst Erling Haaland konzentrierte sich auf die Rolle als Balldieb. Dadurch kam der Gegner selten hinter die Abwehr der Dortmunder, und vorn genügte deren individuelle Klasse. Obwohl beiden Toren ein Stolperer vorausging. Thorgan Hazard misslang beim 0:1 die Ballmitnahme, dann ließ er jedoch mit einer Täuschung gleich drei Gladbacher aussteigen. Und Achraf Hakimi legte sich beim 1:2 den Ball sehr weit vor, wodurch er allerdings den Tormann aus dem Gleichgewicht brachte. Ein bisschen Glück war insgesamt auch dabei, als der Schiedsrichter auf einen Elfmeter verzichtete, nachdem Dan-Axel Zagadou sein Bein rausstellte, um zu verhindern, dass Jonas Hofmann den dürftigen Rückpass erläuft. Dennoch: Der BVB ist inzwischen wieder der ernsthafteste und vielleicht auch der letzte Konkurrent der Bayern, die gegen Augsburg den zehnten Sieg im elften Spiel feierten. Dortmund hofft, bis zum 4. April dranzubleiben. Dann kommt der Meister.

Die Gladbacher zeigten, dass ihre guten Ergebnisse der Hinrunde nicht einem Zufall entstammten. Aber auch dass sie noch keine Spitzenmannschaft sind. In den zurückliegenden zehn Spielen, also in der Zeit nach dem Heimsieg gegen den FC Bayern im Dezember, holten sie mäßige fünfzehn Punkte. Angesichts der steigenden Form der Leverkusener muss die Elf Marco Roses aufs Erste Platz 4 zurückerobern.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Leipzig. Wieder kein Sieg für RB, wieder eine blasse Leistung in der Offensive. Die Elf von Julian Nagelsmann spielt sich zurzeit wenige Chancen heraus. Somit gewann sie in den letzten sieben Spielen nur zwei Mal, blieb dabei auswärts in drei von vier Versuchen ohne Tor. In der Rückrundentabelle rangiert sie hinter dem 1. FC Köln, obwohl der ein Spiel weniger absolviert hat. Aus sechs Punkten Vorsprung auf den FC Bayern (Dezember) sind in zehn Spieltagen fünf Punkte Rückstand geworden. Leipzig scheint sich langsam aus dem Titelrennen zu verabschieden – wie Timo Werner aus Leipzig. Der sprach erneut über seine Wechselgedanken: "Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können." In der nicht ganz so großen Mannschaft Leipzig durfte Werner, der in den letzten sieben Spielen gerade mal ein Tor schoss, diesmal erst ab der 60. Minute mitspielen.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Ultras. Die waren publizistisch enorm produktiv. Bundesweit koordinierten sie einen Protest, der die Kurven an diesem Wochenende dominierte. Sie haben begriffen, dass sie die schweigende Mitte nicht verlieren dürfen, daher entschärften sie den Ton. Zumindest beleidigten sie niemanden mehr, auch kam es nicht zu den befürchteten Spielabbrüchen. Aber in der Sache wurden sie mitunter härter denn je. Wichtige Vertreter des deutschen Fußballs, wie Fritz Keller, Rainer Koch, Karl-Heinz Rummenigge, Clemens Tönnies oder der Bundesliga-Consigliere Christoph Schickhardt als Anwalt von Dietmar Hopp bekamen einiges zu lesen, etwa:

Die Würde des Milliardärs ist unantastbar.

Der Präsident als Symbolfigur: ein Verband im Keller.

Tote vor der WM – euch scheißegal / Reaktionen auf Rassismus – eher banal / Doch triffts einen von euch, dann zeigt ihr wieder mal / Die hässliche Fratze der Doppelmoral.

Dazu immer wieder DFB-Logos im Fadenkreuz und kommerzkritische Statements. In der Ultraszene ist die Distanz zum Establishment offenbar riesig. Manch anderer Fan fragt sich, ob das nicht alles ein bisschen übertrieben ist.

Kommen wir nun zu etwas ganz anderem: Nach einer Recherche des ZDF könnten die Pläne des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino für eine neue Club-WM in Erfüllung gehen. Europas große Vereine wollen offenbar mitmachen, auch Bayern und Dortmund, die zwei deutschen Brands. Es gibt halt dort noch mehr zu verdienen. "Eine Club-WM kann ein interessanter Wettbewerb sein", sagte der DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der vorige Woche in die Uefa-Exekutive aufrückte, über das Turnier, das angeblich eine Milliarde Dollar wert sein soll. "Das Geld kommt auf den nationalen Markt zurück", ergänzt der DFB-Präsident Fritz Keller optimistisch. Er hofft offenbar, dass Bayern und Dortmund das Geld solidarisch mit den anderen Bundesligisten teilen.

Was war das Spruchband des Spieltags?

"Wen müssen wir beleidigen, damit über die EU-Grenzpolitik nachgedacht wird?"

Südkurve München