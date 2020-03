Unsere Tempel schließen die Pforten. Viele Bundesligastadien bleiben fürs Volk bis auf weiteres geschlossen. Nun wird dort kein Tor mehr aus Tausenden Mündern beschrien, kein Verein mehr von den größten Chören dieses Landes besungen. Auf den Rängen nur kalter Beton.

An diesem Mittwoch dürfen keine Zuschauer zum rheinischen Derby zwischen Gladbach und Köln, am Samstag wird Dortmund gegen Schalke, für viele im Ruhrpott das schönste Ereignis des Jahres, ohne Zuschauerinnen ausgetragen. Um die dynamische Ausbreitung von Corona einzudämmen, finden erstmals und auf unbestimmte Zeit in der Geschichte der Bundesliga Geisterspiele statt.

Geisterspiel – dieses Wort beschreibt die beklemmende Vorstellung eines Stadions ohne Menschen ziemlich gut. Doch es könnte sein, dass es dabei nicht bleibt: Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis erste Spieler mit dem Virus Covid-19 infiziert werden. Dann ist es wiederum vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland, wie in Italien oder der Schweiz, Spiele ausfallen. Oder gar Ligen einfach beendet werden, wie im deutschen Eishockey.

Fußball hat das Land stabilisiert

Diese Entscheidungen sind unbestritten richtig, kommen eher sogar zu spät. Corona ist kein Husten, wie manche Fans und Verantwortliche der Bundesliga offenbar noch immer meinen, und Fußballspiele sind Virenschleudern. Gleichwohl spüren sehr viele, dass die Maßnahmen eine traurige, gar ernste Botschaft enthalten. Der Fußball ist ein gesellschaftliches Subsystem, das seit mehr als hundert Jahren nicht nur da war, sondern das Land stabilisiert hat.

Millionen Menschen, nicht nur die im Stadion, haben den Fußball derart verinnerlicht, dass niemand weiß, was passiert, wenn er verschwindet.

Fußball ist auf der einen Seite Spiel, Spaß und Ablenkung, also fraglos verzichtbar. Auf der anderen Seite "trägt der Fußball protoreligiöse Züge", sagt der Politologe und Fußballexperte Richard Gebhardt, "in dem nicht ohne Grund ein Fußballgott angebetet wird und vom Publikum messdienerhafte Rituale vollzogen werden." Ohne Opium brauche die Masse nun ein "Methadonprogramm", etwa, wie jetzt gefordert, billigere Sky-Abos. "Da ist die Politik instinktsicher."

Und viele Stadien mögen zwar aussehen wie Zweckbauten – und sind doch so viel mehr. Sie sind als Treffpunkt für viele Menschen so anziehend, dass die selbst dann hinpilgern, wenn sie wissen, dass sie nicht reindürfen. Wie die Tausenden Frankfurter, die vor gut einem Jahr nach London reisten, obwohl sie keine Tickets hatten. Sie feierten dann eben vor dem Stadion. Was übrigens der FC Basel als Grund anführt, weswegen er auf die Möglichkeit verzichtet, das Europacupspiel gegen die Eintracht in der nächsten Woche ohne Zuschauer auszutragen. Die Schweizer sagen lieber gleich ganz ab.

Stadien sich auch Arenen, in denen nicht nur fußballspezielle, sondern auch Konflikte ausgetragen werden, die über den Fußball hinausragen. So richtet sich der Protest der Ultras gegen Dietmar Hopp auf einer tieferen Ebene gegen die Ausuferungen des Kapitalismus. Ihre Sorge um Stehplätze und bezahlbare Preise ist die Sorge vor Gentrifizierung.

In deutschen Stadien wurde schon das deutsche Grundgesetz verteidigt, zum Beispiel das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. "In Kurven können starke demokratische Tendenzen entstehen", sagt Gebhardt. "Viele Ultras agierten als Frühwarnsystem gegen Rassismus." Andere entdeckten die jüdische Geschichte ihres Vereins, etwa die des 1. FC Nürnberg und des FC Bayern.