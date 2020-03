RB Leipzig - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0)

Der RB Leipzig gewinnt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 3:0 (2:0) gegen Tottenham Hotspur. Mit dem Einzug ins Viertefinale schafft die Mannschaft den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Dank Marcel Sabitzer ließ der Bundesliga-Tabellendritte Hotspur keine Chance.

In der ersten Hälfte schaffte Marcel Sabitzer in der 10. und in der 21. Minute den Vorsprung für Leipzig. Das 3:0 schoss der frisch eingewechselte Emil Forsberg (87.) kurz vor Beginn der Nachspielzeit. Ohne die Offensiv-Stars Steven Bergwijn, Harry Kane und Heung-min Son passierte nicht allzuviel im Angriff der Gäste. RB kontrollierte die Partie und hatte ein deutliches Chancenplus und konnte sich so für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg schonen. Einen Schreckmoment erlebten die Leipziger, als sich Nordi Mukiele verletzte. Nach einem Zusammenprall musste der Franzose benommen vom Platz gebracht werden.

Im Hinspiel hatten die Sachsen bereits mit 0:1 gewonnen. Das Spiel fand trotz Coronavirus vor Zuschauerinnen und Zuschauern statt.



FC Valencia - Atalanta Bergamo 3:4 (1:2)

Atalanta Bergamo zieht in seinem Champions League-Debüt mit dem Sieg gegen den FC Valencia mit 3:4 (1:2) ins Viertelfinale ein. Josip Iličić erreichte alle vier Punkte in der Partie ohne Zuschauer. In der 3. und 43. Minute traf er jeweils per Elfmeter sowie in der 71. und 82. Minute zum endgültigen Sieg. Der deutsche Spieler Robin Gosens stand außerdem in der Startelf. Das Hinspiel hatte Bergamo mit 4:1 schon für sich entschieden.