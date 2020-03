Wer spielte wie gegen wen?

Paris St. Germain – Borussia Dortmund 2:0 (Hinspiel 1:2)

FC Liverpool – Atletico Madrid 2:3 n.V. (Hinspiel 0:1)

Warum ist Dortmund erneut im Achtelfinale ausgeschieden?

Weil sie schlecht verteidigten, was wiederum schlecht ist, wenn der Plan darin bestehen soll, gut zu verteidigen. Der BVB ging mit einer 2:1-Führung aus dem Hinspiel in die Partie, nach 27 Minuten war die aber obsolet, weil Neymar nach einer Ecke das 1:0 köpfen konnte. Hakimi hatte den Brasilianer laufen lassen, Bürki schaute auch nur zu. Es war eine maue Partie, weder der BVB noch die aus Katar gepäppelten Pariser spielten wirklich schönen Fußball. Das Spiel wirkte also nicht nur wegen des leeren Stadions und der ungewohnt hallenden Rufe der Spieler wie ein Testspiel im Sommer. Kurz vor der Pause traf Juan Bernat zum 2:0, der Spezl von Uli Hoeneß. Dann wurde der BVB aktiver, er brauchte ja auch mindestens ein Tor, ohne sich jedoch wirkliche Torchancen herauszuspielen. Auffälligste Szene aus Dortmunder Sicht: Emre Can sah nach einer Rudelbildung die Rote Karte, dem BVB-Spieler muss man das Prinzip des Social Distancing wohl noch mal genauer erklären.

Was war in Liverpool los?

Ein großer Abend an der Anfield Road. Dieses Mal aber ging nicht der FC Liverpool als Sieger vom Platz. 1:0 stand es nach 90 Minuten, und als in der Verlängerung Firmino zum 2:0 für Liverpool traf, dachte so ziemlich jeder, dass die Mannschaft von Jürgen Klopp einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung machen würde. Dem war aber nicht so. Liverpools Torwart Adrian spielte einen schlimmen Pass, ein paar Sekunden später stand es 2:1, ein Ergebnis, das Atletico zum Weiterkommen gereicht hätte. Das Problem aus Liverpools Sicht: Es ist gegen keine Mannschaft der Welt schwieriger ein Tor zu schießen als gegen Atletico Madrid. Die Mannschaft von Diego Simeone verteidigt berserkerhaft und wenn niemand damit rechnet, tauchen sie plötzlich vor des Gegners Tor auf. Wie in der 105. Spielminute als der eingewechselte Llorente sein zweites Tor machte. Wieder bewegte sich Adrian im Tor eher tapsig. Liverpool brauchte jetzt zwei Tore, was bekanntlich noch schwieriger ist als ein Tor. In der Nachspielzeit der Verlängerung machte Morata gar noch das 2:3 aus Sicht des FC Liverpool. Jürgen Klopps Team hat das Pech, in der bislang wichtigsten Phase der Saison eine Schwächephase zu haben. Das Aus wird er aber verschmerzen können. Den Pokal hat er ja schon.

Und Corona?

Das Virus spielt in diesen Tagen ja auch immer mit, zumindest in den Köpfen. Jürgen Klopp etwa hatte ein paar deftige Worte für ein paar Zuschauer übrig, die mit ihm abklatschen wollten. Und er und Simeone gaben sich lediglich einen Ellenbogen-Bump. Beim Blick auf die wogenden Ränge von Anfield, sonst eher von Ehrfurcht und Bewunderung geprägt, schwang an diesem Abend vor allem zwei Gedanken mit: Schade, das wird für lange, lange Zeit der letzte stimmungsvolle Fußballabend sein, wir werden es vermissen. Und: Wissen die da wirklich, was sie tun? Es sind einfach nicht die Zeiten für eine ausgelassene Torpogo, bei der man jedem, der im Umkreis von zehn Metern steht um den Hals fällt. Der Fußball und auch jeder Fan hat da eine Verantwortung. Gar nicht mal so sehr für sich, sondern für Oma und Opa. Gut möglich, dass die tausende von Fans, die sich etwa in Paris vorm Stadion versammelt haben, um ihre Mannschaft von dort zu unterstützen, sich bald vorwerfen müssen, für den ein oder anderen Toten mitverantwortlich zu sein. Sie lieferten jedenfalls das beste Argument, Spiele komplett abzusagen. Denn ganz ehrlich: So macht das doch weder Sinn noch Spaß.

Gab es nicht noch mehr Corona?

Ja, während die Spiele liefen, meldete Juventus Turin, dass einer seiner Spieler sich mit dem Virus infiziert hat. Der Verteidiger Daniele Rugani wurde positiv getestet. Im Netz kursierte schnell ein Bild aus der Juventuskabine vom vergangenen Wochenende. Darauf ein feierndes Team mit Cristiano Ronaldo und Kollegen – Rugani oben rechts.



Eigentlich sollte Juve in der kommenden Woche in der Champions League spielen. Theoretisch aber müsste nun die ganze Mannschaft in Quarantäne. Kaum vorzustellen, wie der Spielbetrieb der Königsklasse nun aufrecht erhalten werden soll. Zumal es wohl nicht bei diesem Einzelfall bleiben wird. Es hilft wohl nur: EM um ein Jahr verschieben, die nationalen Ligen unter- oder abbrechen, zu Hause bleiben, die schönsten Spiele von früher anschauen. Für die Fans mancher Vereine sowieso die angenehmere Alternative.