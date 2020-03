Eine Fan-Vereinigung von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat die Reaktion der Vereinsspitze auf die Anfeindungen gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, als "übertrieben und unglaubwürdig" kritisiert. Zugleich erklärte der "Club Nr. 12", nichts mit den Schmähungen gegen den Milliardär beim Spiel der Bayern in Hoffenheim am Samstag (0:6) zu tun gehabt zu haben. "Der Club Nr. 12 distanziert sich ausdrücklich von jeder Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Diskriminierung", schrieb die Fan-Vertretung.

Das Bundesligaspiel in Sinsheim am Samstag war mehrmals von Protesten gegen Hopp überschattet gewesen und stand kurz vor dem Abbruch. Im Bayern-Fanblock war ein Plakat entrollt worden, auf dem Hopp als "Hurensohn" bezeichnet wurde. Obwohl unter anderen Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsmitglied Oliver Kahn und Bayerntrainer Hansi Flick versuchten, die Fans zu beschwichtigen, kam es Mitte der zweiten Halbzeit erneut zu Beschimpfungen gegen Hopp.

Nach einer anschließenden längeren Spielunterbrechung kamen die Teams zwar zurück auf den Rasen, schoben sich aber während der verbliebenen Spielminuten auf Höhe des Mittelkreises nur noch freundschaftlich den Ball zu. Rummenigge sprach im Anschluss von "einem schwarzen Tag für den Fußball" und kündigte harte Sanktionen gegen die Urheber der Aktion an.



Hopp wird seit Jahren immer wieder angefeindet. Insbesondere politisch engagierten "Ultra"-Fangruppen verschiedener Fußballclubs gilt er als Symbolfigur für eine zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs durch externe Geldgeber.



Fanclub: "Beleidigungen sind Alltag"

Der Münchner "Club Nr. 12" schrieb indes, beleidigende Banner und Beschimpfungen seien in vielen Fußballstadien Alltag. Auch wenn dies nicht als Freifahrtschein dienen dürfe, sei zu hinterfragen, "aus welchen Gründen nun aufgrund Beleidigungen einer einzelnen Person Exempel statuiert und sogar die vom DFB noch vor wenigen Monaten aufgehobenen Kollektivstrafen wieder eingeführt werden".

Bei rassistischen Attacken wie zuletzt gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha auf Schalke oder von Drittliga-Profi Leroy Kwadwo aus Münster habe es keine Unterbrechungen gegeben, so die Fan-Vereinigung weiter. "Wenn es aber um einen Mäzen geht, dessen Unternehmen rein zufällig auch noch ein wichtiger und finanzstarker Partner des DFB ist, soll nun eine Grenze überschritten sein", schrieb der "Club Nr. 12" und mahnte die gleiche Konsequenz auch bei anderen Vorfällen an.

Hopp hält Dialog für sinnlos

Hopp selbst teilte am Sonntag mit, sich von den jahrelangen Beleidigungen nicht von seinem Engagement abbringen zu lassen. "Ich lasse mich von diesen Chaoten in meinem Handeln weder sportlich noch gesellschaftlich beeinflussen und vertreiben, obwohl mir von Dortmunder Seite am 20. Dezember gewünscht wurde, dass das zurückliegende Weihnachtsfest mein letztes sein möge", erklärte er in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.

Zu einem möglichen Dialog mit Fans und Fan-Vertretern sagte der 79-Jährige: "Ich hatte im Jahr 2010 schon mal ein solches Gespräch, bei dem rein gar nichts herauskam, weil die Herren ihre vorgefertigte Meinung vertraten und sich nicht einen Millimeter bewegen wollten." Nach missglückten Versuchen sei dies nun keine Option mehr. "Ich sehe keinen Sinn darin, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, denen ich noch nie etwas getan habe, die mich seit Jahren grundlos massiv beleidigen und gar keinen Konsens wollen", bekräftigte Hopp. Zugleich forderte er, auch andere Vorfälle in Fußballstadion streng zu bestrafen. "Vor allem rassistische und homophobe Beleidigungen müssen mit aller Konsequenz geahndet werden", betonte Hopp.