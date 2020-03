Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Was man beim Joggen jetzt beachten sollte Seite 2 — Nicht übertreiben

Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Laufen – jetzt erst recht" aus den Ressorts Sport und Wissen. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Joggen ist auch und gerade in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen eine der besten Sportarten, um fit zu bleiben. Anders als bei den derzeit populären Wohnzimmer-Work-outs, kommt man beim Laufen wenigstens an die frische Luft. Die Sportmedizinerin Petra Platen von der Ruhr-Universität Bochum sagt: "Ich würde aktuell unbedingt empfehlen, joggen zu gehen."

Die Gründe dafür galten auch schon vor Corona. Regelmäßiges Laufen tut der Gesundheit gut. Es stärkt das Herz, baut Stress ab, und es kann die Funktion des Immunsystems verbessern (Frontiers in Immunology: Campbell & Turner, 2018). Und auch wenn viele Details noch unklar sind: Eine starke Körperabwehr dürfte zumindest kein Nachteil sein im Kampf gegen das neue Coronavirus. Joggen ist also gerade jetzt eine gute Idee. Aber was ist mit dem Virus?

Zunächst: Es ist sehr unwahrscheinlich, sich beim Laufen anzustecken. Die WHO hat am Wochenende noch einmal klargestellt, dass das Virus fernab der gewöhnlichen Tröpfcheninfektion höchstwahrscheinlich nicht lange durch die Luft schweben kann. Größere Tröpfchen entstehen etwa beim Husten, Niesen oder auch beim Sprechen. Sie können Viren enthalten, fallen jedoch normalerweise recht schnell zu Boden.



Es gibt also keinen Grund, aus Angst vor einer Infektion nicht draußen joggen zu gehen. Trotzdem sollten Sie beim Laufen ein paar Dinge beachten:

Abstand halten

Sie sollten zu allen Menschen, die Ihnen begegnen, einen Mindestabstand halten – auch beim Laufen. Denn wenn eine Ihnen entgegenkommende Person zufällig kräftig zur Seite hustet und Sie just in dem Moment vorbeilaufen und einatmen, dann ist es zumindest nicht ausgeschlossen, sich auch draußen anzustecken. Die WHO spricht daher im Alltag von mindestens einem Meter Abstand, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 1,5 Metern, Petra Platen und andere Sportwissenschaftler empfehlen beim Laufen zur Sicherheit zwei Meter. "Man schwitzt, man atmet verstärkt, hustet vielleicht auch mal", sagt Platen. Abstand halten klingt in diesen Zeiten nach einer Binse, ist aber gar nicht so einfach. In kleinen Parks kann es zwischen Läuferinnen und Spaziergängern schon mal eng werden. "Es darf auf keinen Fall passieren, dass man im Slalom um die Leute rennt", sagt Platen.

Neue Strecken ausprobieren

Voll wird es vor allem auf den beliebten Laufstrecken in Großstädten, in Parks zum Beispiel. Probieren Sie also lieber neue Strecken aus. Die App Strava hat beispielsweise ein neues Feature freigeschaltet, das Läufern alternative Routen empfiehlt. Oft hilft aber auch nur ein Blick auf den Stadtplan. Weil in diesen Tagen weniger Fußgänger und Autos unterwegs sind als sonst, sind sogar Strecken auf Fußwegen oder an gewöhnlich dicht befahrenen Straßen für Läufer attraktiv und oft leerer als die übliche Runde im Park.

Allein laufen

Am besten allein joggen. So können Sie selbst besser Abstand halten und blockieren nicht den Weg. Auch andere Läufer haben es einfacher, Sie zu passieren. Wenn Sie zu zweit laufen, dann auf stark frequentierten Strecken am besten hintereinander. Wer zu zweit läuft mit einer Person, die nicht im selben Haushalt lebt, erhöht natürlich sein Ansteckungsrisiko. Ebenso das des Laufpartners. Deshalb auch in diesem Fall unbedingt Abstand zueinander halten. Gruppenläufe mit mehr als einer Person, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, sind momentan sowieso untersagt.

Nicht gegen den Strom

In vielen besonders vollen Parks laufen die meisten stets ganz bestimmte Runden. Machen Sie sich klar, in welche Richtung der Großteil der Läuferinnen unterwegs ist – und laufen Sie in dieselbe. So kommen Ihnen weniger Sportler entgegen, denen Sie ausweichen müssen.

Rücksicht nehmen

An Engstellen vorausschauend laufen. Ähnlich wie im sonst Straßenverkehr kann es sinnvoll sein, vor besonders engen Passagen zu warten, ehe der Gegenüber passiert hat. Seien Sie einfach nett, das steckt an, im positiven Sinne. Seien Sie auch rücksichtsvoll, wenn sich Laufwege kreuzen. Lieber kurz warten.



In Randzeiten laufen

Suchen Sie nach Zeiten, in denen weniger los ist. Gleich nach Sonnenaufgang (aktuell etwa um 6:45 Uhr) sind die Laufstrecken noch nicht zu voll. Da viele Menschen gerade aus dem Homeoffice arbeiten, ist es aber schwer, eine Faustregel zu formulieren. Viele Parks sind derzeit mittags und am Nachmittag deutlich voller als normal. Den frühen Abend bis Sonnenuntergang meiden Sie aber trotzdem besser.