Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin 3:1 (0:1)

Bayer 04 Leverkusen gewinnt im Viertelfinale des DFB-Pokal mit 3:1 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin. Nach der Spielunterbrechung mit halbstündiger Stille aufgrund eines Sanitätereinsatzes auf der Tribüne konnte Leverkusen das Spiel für sich entscheiden und zieht in das Halbfinale des DFB-Pokals ein.

Nach der ersten Hälfte lag Leverkusen mit 0:1 zurück. Die Führung der Berliner gelang Marcus Ingvartsen per Kopfball in der 39. Minute. Nach der Gelb-Roten Karte für den Union-Spieler Christopher Lenz in der 71. Minute spielte die Berlin jedoch in Unterzahl. Der Leverkusener Karim Bellarabi traf zum Ausgleich (72.). Den Treffer zum 2:1 erzielte Charles Aránguiz per Kopfball vier Minuten vor dem Ende, Moussa Diaby vollendete in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Endstand.



Union zeigte sich in der Anfangsphase als die bessere Mannschaft, Bayer Leverkusen agierte passiv. Die Berliner erspielten sich durch Marius Bülter eine erste Chance, die Bayer-Torwart Lukas Hradecky vereiteln konnte (11.). Unions Trainer Urs Fischer hatte im Gegensatz zum 2:2 in der Liga gegen den VfL Wolfsburg fünf neue Spieler für die Startelf nominiert. "Wir können uns keine Verletzungen erlauben", sagte Fischer vor dem Spiel bei Sport1.

Auf der Tribüne hatte es nach der ersten Viertelstunde einen medizinischen Notfall gegeben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stellten daraufhin bis kurz vor der Halbzeit ihre Gesänge ein. Der Gesundheitszustand der betroffenen Person sei stabil, teilte Bayer kurz nach Beginn der 2. Halbzeit mit.



In der zweiten Hälfte richteten sich einige Fan-Gesänge gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB), explizite Beleidigungen auf Bannern waren allerdings nicht zu sehen. In vergangenen Spielen der Bundesliga waren vermehrt Schmähungen gegen den Hoffenheimer Merheitseigner Dietmar Hopp geäußert worden.