Der Sport galt jahrzehntelang als strafrechtsarme Zone, auf und vor allem neben dem Platz. Staatsanwälte interessierten sich weder für Fouls noch für diskrete Geschäfte im Umfeld von Spielertransfers oder bei der Ausrichtung von Turnieren. Rassistische Beleidigungen von den Stadionrängen waren verbreitet, blieben aber unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle von Staatsanwälten.

All das ändert sich gegenwärtig mit rasanter Geschwindigkeit. In den vergangenen Jahren sind neue Straftatbestände gegen Doping, Wettbetrug und Spielmanipulation geschaffen worden, im Umfeld der Vergabe der WM von 2006 wurde intensiv ermittelt. Betrifft diese Änderungen vor allem Spieler und Funktionäre, zeigt der Fall Hopp, dass Verbände, Vereine und Strafverfolgungsbehörden zunehmend gewillt sind, auch gegen gezielte Beleidigungsaktionen von Zuschauern vorzugehen.



Die Ereignisse des Bundesliga-Spiels zwischen Hoffenheim und Bayern München dürften dabei nur der Anfang sein. Die Eskalation von Sinsheim war alles andere als ein singuläres Ereignis. In Köln und Berlin kam es zu ähnlichen Anfeindungen gegen Hoffenheims Mäzen Hopp. Weitere Aktionen in den kommenden Wochen wären alles andere als überraschend.

Die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen sind facettenreich und betreffen längst nicht mehr nur den Sport und sein Verbandsrecht, sondern auch das staatliche Recht: Ist es strafbar, ganze Vereine oder Fangruppierungen zu beleidigen oder Spieler der eigenen Mannschaft zu schmähen – und falls ja: Wer ist anzeigeberechtigt? Wann ist die Verwendung rassistischer oder sexueller Stereotype nur geschmacklos, wann strafbar? Mit anderen Worten: Wo verläuft der Grat zwischen einer geschmacklosen, aber von der Meinungsfreiheit erfassten und im Stadion noch sozialadäquaten Unmutsäußerung und einer strafrechtlich verfolgbaren Beleidigung?

Die Diskussion ist hochaktuell. Parallel zu den Vorkommnissen in den Fankurven der Bundesliga versucht derzeit der Gesetzgeber, der zunehmenden Radikalisierung von Gesellschaft und Sprache Herr zu werden. So sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung gegen Hasskriminalität einen erhöhten Strafrahmen für öffentliche Beleidigungen vor und schränkt das Strafantragserfordernis ein.



Noch wesentlich weiter geht das bayerische Justizministerium: Es schlägt erhöhte Strafen für rassistisch oder menschenverachtend motivierte Ehrschutzangriffe vor und will einen eigenen Tatbestand für Fälle schaffen, in denen die Beleidigung Teil einer gezielten und systematischen Belästigungskampagne ist. Die geplanten Maßnahmen zielen zwar auf Beleidigungen in sozialen Medien, werden aber auch in Fußballstadien greifen. Die Kampagne gegen Dietmar Hopp könnte sogar als Beispiel für systematische öffentliche Beleidigungen gelten. In solchen Fällen soll die Verfolgung nicht mehr davon abhängen, dass der Beleidigte Strafanzeige stellt und die Tat im Privatklageweg verfolgt. Vielmehr darf die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden, wenn sie ein öffentliches Interesse bejaht. In der Bundesliga-Realität heißt das: Die Staatsanwaltschaft kann künftig nicht mehr nur ermitteln. Sie muss.