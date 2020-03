Wer spielte wie gegen wen?

Schalke 04 sackte mit Abstand die meisten Herzchen ein, wir vermuten, aus Mitleid.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Augsburg gegen Gladbach, ein munteres 2:3, bei dem vor allem ein Mann von sich reden machte, der zu einer seltenen, ganz bestimmten Spielerspezies gehört: Lars Stindls Name wird kaum genannt, wenn es um die großen Stars der Liga geht, er lenkt das Spiel seiner Mannschaft aber stets so sachkundig und gewinnt seinem Team so verlässlich Punkte, dass er der Liebling so ziemlich jedes Trainers ist. Das erste Tor bereitete Stindl listig vor, das zweite und dritte machte er selbst, wobei er beim letzten Treffer sogar ein Talent für ungeahnte Bewegungen offenbarte, indem er sich um seinen Gegenspieler herumwickelte wie ein menschliches Paketband. Nach dem Spiel erzählte Stindl, seine Frau habe sich direkt per SMS gemeldet. Sie habe gar nicht mehr gewusst, dass er, ihr immerhin 31-jähriger Gatte, noch so beweglich sei. Nun freuen sich der gelenklose Stindl und die Gladbacher auf das Spitzenspiel gegen den BVB am kommenden Wochenende.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Mainz gegen Paderborn. Wenn es so weitergeht, wird der SC Paderborn künftig bald jede Menge Bundesligaspiele verpassen. Nach dem 0:2 in Mainz setzt sich die Mannschaft von Steffen Baumgart souverän am Tabellenende fest. Das ist leicht tragisch, weil die Ostwestfalen stets mutig sind und versuchen, auch als Tabellenletzter Fußball zu spielen, statt wie einige ihrer Konkurrenten im Abstiegskampf Fußball zu plauzen. Sie sind auch nur in ganz wenigen Spielen die schlechtere Mannschaft, gewinnen aber zu selten – weil sie es nicht schaffen, die entscheidenden Momente eines Spiels für sich zu nutzen. Immerhin sind die Paderborner wohltuend entspannt und fangen nicht an, über den Trainer zu diskutieren oder ähnlichen Quatsch zu machen. Sie wissen, dass sie nicht mehr sind als sie sind: der Club mit dem deutlich geringsten Marktwert der Liga.

Wer stand im Blickpunkt?

Alexander Nübel. Der Schalker Torwart schien einen mäßig herausfordernden Schuss des Kölners Florian Kainz schon gefangen zu haben, da griff er noch zweimal nach und brachte das Kunststück fertig, den Ball wie eine heiße Kartoffel erst durch seine Beine und dann knapp über die eigene Torlinie zu bugsieren. Es war zwar schon das 0:3 aus Schalker Sicht, fortan aber musste sich Nübel nicht nur den Hohn der Kölner Fans anhören, sondern, tausendmal schlimmer, auch die Schmähungen der eigenen. Die Schalkefans nehmen Nübel übel, dass er bereits bei den Bayern unterschrieben hat und sich dort wohl freiwillig hinter Manuel Neuer auf die Bank setzt, statt Schalke 04 in die Europa League, Champions League, zur Weltherrschaft oder wovon auch immer sie in Gelsenkirchen träumen, zu führen. Der Trend aber ist kein Schalker Freund: Nur ein Sieg in den sieben Spielen der Rückrunde. Und als nächstes kommen im Pokal die Bayern.