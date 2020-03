Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, hat den Deutschen Fußball-Bund deutlich kritisiert. "Ich glaube, der DFB hat in den vergangenen Jahren seine natürliche Autorität verloren", sagte Zingler in einem Interview mit der Welt. Es habe viele Themen gegeben, durch die der Verband an Integrität und Respekt verloren habe.

Vor allem häufige Wechsel an der Spitze des Verbands stünden im Kontrast zu der Kontinuität bei der Führung erfolgreicher Bundesliga-Vereine. Unglaubwürdig sei vor allem das Management der Nationalmannschaft. Der DFB habe versucht, "mit ganz viel Marketing eine Marke zu kreieren und ein Bild zu zeichnen, das nichts mit der Realität in den Stadien zu tun hat", sagte der Union-Präsident. Zuschaueranzahl und Atmosphäre bei Länderspielen litten darunter.



"DFB kann vom Vereinsfußball lernen"

"Mein Kernvorwurf lautet: Der DFB hat den Kontakt zur und das Verständnis für die Mehrheit der Fußballfans, insbesondere der Stadionbesucher, verloren." Zingler lobte vor allem die lebendige Fankultur und den Umgang der Vereine untereinander – doch beides sei nicht Verdienst des DFB. Es gebe keinen "deutschen Fußball", sondern den "Clubfußball", der gut funktioniere.



Probleme in der inneren Verfassung des Fußballs – etwa beim Umgang mit der Hooligan- und Ultraszene – könne der DFB laut Zingler nicht lösen. Es sei vielmehr die "ureigenste Aufgabe der Vereine, mit den Fanszenen und den Zuschauern ein vernünftiges Miteinander zu organisieren. Ich denke, dass der DFB vom Vereinsfußball lernen kann", sagte Zingler. Vor allem in der Kommunikation sei der DFB dem Zeitgeist hinterher: "Wenn er glaubt, dass er mit Menschen und Organisationen so umgehen kann wie vor zehn, 20 Jahren, dann funktioniert das nicht."

Zingler äußerte sich auch zu den Vorfällen im Spiel seines Vereins gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag. Die Partie musste wegen Schmähungen der Berliner Fanszene gegen 1899 Hoffenheims Vereinspräsidenten Dietmar Hopp zweimal unterbrochen werden. Diffamierungen von Einzelpersonen seien inakzeptabel, sagte Zingler. Allerdings dürften die Vorfälle nicht für eine pauschale Verurteilung der Fankultur in deutschen Stadien genutzt werden: Auch viele Initiativen gegen Diskriminierung hätten ihre Ursprünge in der Fanszene.