Tomáš Kůrka ist etwas Außergewöhnliches gelungen. Der Rostocker Eishockeyprofi hat das letzte deutsche Profitor in der Saison 2019/2020 geschossen. Es war das 3:2, Verlängerung, der Sieg im berühmten Sudden Death. Die Rostocker tanzten in einer wilden Gewinnertraube, während die Duisburger Füchse trauerten. Eine normale Szene nach einem letzten Tor einer Saison, in der Phase, in der um Auf- und Abstieg gebangt wird, die Arbeit eines ganzen Jahres belohnt oder vergessen wird. Rostock feierte mit Sekt und zog in den Play-offs der dritten Eishockeyliga eine Runde weiter.

Zumindest dachten die Rostock Piranhas das am vergangenen Dienstag für wenige Stunden. Bald wurde klar: Es war ein wertloser Sieg. Es gibt vorerst kein Profi-Eishockey und demnach auch keine Play-offs mehr. Der gesamte Spielbetrieb wird wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus geschlossen und hört ab sofort auf. Das entschied der Deutsche Eishockey-Bund gemeinsam mit den Eishockeyligen DEL und DEL2. Saisonende im März, fast eineinhalb Monate eher als üblich. Aufsteiger und Absteiger wird es nicht geben. Kein Team wird eine Meisterfeier abhalten, nachdem Red Bull München als Hauptrundensieger der DEL den symbolischen Titel abgelehnt hatte. Eishockey ist in Deutschland der erste Sport ohne Meister und wird vielleicht nicht der letzte gewesen sein.



Die Argumente

Der rigorose Schritt überraschte viele. Weil die ersten beiden Fußballligen vorerst weitermachen, wenn auch ohne Zuschauer. Nur die dritte Liga, deren Clubs viel abhängiger von Ticketeinnahmen sind, hat eine Pause für die nächsten beiden Spieltage eingelegt. Auch im Basketball und Handball spielen sie vorerst auf Zeit und verlegen Partien. Warum sind sie beim Eishockey konsequenter als in anderen Sportarten?

Die DEL begründete die Absage am Dienstag gleich mit mehreren Argumenten. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Das Ansteckungsrisiko für Fans, Spieler und Journalisten sei in den geschlossenen Hallen zu groß. Play-off-Eishockey ohne Fans sei sinnlos und die Integrität des Wettbewerbs sei laut DEL-Chef Gernot Tripcke gefährdet. Bereits ein infizierter Spieler hätte für eine Mannschaft durch die Quarantänemaßnahmen das Saison-Aus bedeutet. Meister wäre vielleicht die Mannschaft geworden, die am gesündesten durch die Play-offs kommt. Ein Titel ohne sportlichen Wert.

In der DEL 2 hatte es bei den Lausitzer Füchsen bereits einen Fall gegeben. "Wir sind der Meinung, dass wir keinen geordneten Spielbetrieb mehr aufnehmen können in dieser Saison", sagte Tripcke. Dass die DEL als erste Liga diesen großen Schritt wagte, kommt bei genauerer Betrachtung weniger überraschend. Die Liga hatte kaum eine andere Wahl.

Gar nicht spielen ist günstiger

Denn während ein Geisterspiel beim Fußball zwar hohe Einnahmeverluste bedeutet, kostet der Betrieb eines leeren Fußballstadions bei Spielen am Tag verhältnismäßig wenig. Beim Eishockey sieht es anders aus. Die Eisflächen am Laufen zu halten ist energie- und damit kostenaufwendig. Die Vereine haben ohnehin Einnahmenprobleme wegen der wegfallenden Ticketeinnahmen. Jetzt noch die Eisstadien bis Ende April ohne einen zahlenden Zuschauer einsatzbereit zu halten würde die finanziellen Probleme weiter verschärfen. Eine Spielpause einzulegen und auf eine spätere Fortsetzung zu hoffen war angesichts der ungewissen Lage keine Option. "Wegen der extremen wirtschaftlichen Risiken kam eine Durchführung der Spiele ohne Zuschauer nicht infrage", erklärte auch DEL2-Chef René Rudorisch auf einer Pressekonferenz.

Dazu kommt noch das Problem mit den Spielerverträgen. Viele Arbeitspapiere laufen Ende April aus. Besonders Spieler aus Nordamerika sind häufig Saisonarbeiter, die in gestellten Wohnungen übernachten und mit dem Ende der Spielzeit eiligst zurück in die Heimat abreisen. Die Inhalte der Verträge variieren stark, doch wäre die Saison nur verschoben und nicht abgebrochen worden, hätten die Clubs manche ihrer Spieler länger beschäftigen müssen. Gar nicht zu spielen ist für viele Teams schlichtweg günstiger als vor leeren Rängen aufzutreten.

Um Millioneneinnahmen aus der TV-Vermarktung müssen sich Eishockeyclubs nicht sorgen. Zum Vergleich: Der VfL Osnabrück erhält als Geringverdiener in der zweiten Fußballbundesliga mit etwa sieben Millionen Euro durch Fernsehgelder fast doppelt so viel wie alle vierzehn DEL-Klubs zusammen. Ein Team bekommt 285.000 Euro pro Jahr, was nur einen Bruchteil der Team-Etats ausmacht.