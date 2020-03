Eintracht Frankfurt – FC Basel 0:3 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat vor leeren Rängen mit 0:3 (0:1) gegen den FC Basel verloren. Damit droht dem Frankfurter Club das Aus im Achtelfinale der Europa League. Die Eintracht schien die Präsenz ihrer Fans im Stadion von Beginn an zu vermissen. Bis auf einen Schuss von Sebastian Rode in der 8. Minute, der den Pfosten knapp streifte, konnte die Heimmannschaft keine offensiven Aktionen vorweisen. Auch der sehr stabil wirkenden Abwehr der Basler war die Eintracht nicht gewachsen.

In der 27. Minute erzielte dann Samuele Campo das 1:0 für den FC Basel. Per direktem Freistoß traf er aus 20 Metern und brachte seine Mannschaft damit in Führung. In der 43. Minute scheiterte Silvan Widmer knapp mit seinem Kopfballversuch.



In der 52. Minute kam André Silva zum Schuss, der Ball landete jedoch über dem Tor der Basler. Gonçalo Paciência (57.) und Almamy Touré (65.) versuchten ebenfalls, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterten aber ebenso. Stattdessen erhöhte Kevin Bua die Führung der Gastmannschaft mit einem Lupfer aus einer Konterbewegung heraus auf zwei Tore (73.) In der 85. Minute traf dann Fabian Frei zum 3:0 für den FC Basel und damit zum Endstand.