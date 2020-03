Heiko Herrlich wird neuer Trainer des FC Augsburg. Der Bundesligist stellte ihn als neuen Teamchef vor. "Wir sind überzeugt, mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt", sagte der Sport-Geschäftsführer des Vereins, Stefan Reuter. Herrlich sei ein "absoluter Fachmann", der Spieler und Trainer der Liga gut kenne. "Daher sind wir sicher, dass wir mit Heiko Herrlich wieder in die Erfolgsspur finden werden", schrieb er in einer Mitteilung des Vereins.

Herrlich gab sich bei seiner Vorstellung motiviert. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung beim FCA. Ich bin dankbar, dass ich hier die Chance bekomme, als Trainer wieder täglich mit einer Mannschaft intensiv arbeiten zu können. Der FCA ist ein seriös geführter Verein mit einem begeisterungsfähigen Umfeld und tollen Fans." Es sei eine Freude für ihn, ein Teil der Entwicklung des bayerischen Fußballclubs zu sein.



Herrlich hatte als Profi bei Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und BVB Dortmund gespielt. Dort trainierte er im Nachwuchsbereich auch seine erste Mannschaft, bevor er die U17- und U19-Teams der Nationalmannschaft übernahm. In der Bundesliga trainierte er dann den Vfl Bochum und Bayer Leverkusen.

Herrlichs Vorgänger in Augsburg, Martin Schmidt, hatte das Team vor einem Jahr übernommen. In der Rückrunde dieser Saison konnte seine Mannschaft mit sechs Niederlagen in acht Spielen jedoch nicht überzeugen. Herrlichs Statistik bis Saisonende könnte besser ausfallen: Die schwierigen Spiele gegen Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach und den FC Bayern liegen bereits zurück.

Schmidts Ablöse durch Herrlich ist der siebte Trainerwechsel der aktuellen Saison. Der erste war die Ablösung von Niko Kovač durch Hansi Flick als Bayern-Trainer nach dem 10. Spieltag, der bis heute letzte die Kündigung von Jürgen Klinsmann beim Hertha BSC nach dem 21. Spieltag, wodurch Alexander Nouri Trainer des Hauptstadtclubs wurde. In den vergangenen beiden Saisons gab es ebenfalls sieben Trainerwechsel, in den beiden Spielzeiten zuvor waren es jeweils zehn.