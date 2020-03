Der Algarve-Cup war früher einmal ein Pflichttermin für die besten Frauenfußballteams der Welt. Jetzt fahren zwar noch die Deutschen nach Faro und Parchal, auch die Schwedinnen und Norwegerinnen. Das Turnier hat aber Konkurrenz bekommen. Die USA veranstalten seit 2016 den SheBelieves Cup, ein Einladungsturnier vor großem Publikum, an dem auch Deutschland bis 2018 teilnahm, in diesem Jahr spielen England, Spanien und Japan mit. Frankreich hat zudem erstmals das Format Tournoi de France auf die Beine gestellt: ein Viererturnier, an dem der Vizeweltmeister Niederlande sowie Brasilien und Kanada teilnehmen, um von der Frauenfußball-WM eine nachhaltige Hinterlassenschaft zu erzeugen.

Mit dem Algarve-Cup verhält es sich also ähnlich wie mit dem deutschen Frauenfußball: Die besten Zeiten liegen ein bisschen zurück.



Über die amateurhafte Organisation ist selbst der DFB ein bisschen verstimmt. Bis zum Wochenanfang war nicht klar, ob die Spiele übertragen werden. Eine Vereinbarung mit einem deutschen Fernsehsender kam nicht zustande, nun darf nach einigem Hin und Her der DFB auf seinem hauseigenen TV-Kanal und auf YouTube das Auftaktspiel gegen Schweden (Mittwoch 17.30 Uhr) streamen, gegen die während der WM 2019 im Viertelfinale Schluss war. Gerade die Frauen benötigen eigentlich dringend mehr Publikum, bessere PR und regelmäßige TV-Präsenz. Es stellt sich die Frage, ob die deutschen Fußballerinnen nicht auf einer Provinzbühne auftreten, auf der sie ein bisschen Potenzial verschenken.

Jahr des Wachküssens

Der DFB hat 50 Jahre nach der Aufhebung des Frauenfußballverbots eigentlich mehr vor. 2020 ist beim Verband als Jahr des Wachküssens ausgerufen. Flagge und Haltung möchte man zeigen. "Wir wollen auch mit den Frauen zurück in die Weltspitze", hat der für die Nationalmannschaften der Männer und Frauen zuständige Direktor Oliver Bierhoff kürzlich bei einem Medientalk im Dortmunder Fußballmuseum gesagt. "Es hat ja lange keiner wahrhaben wollen, dass die anderen Nationen aufgeholt haben." Zwar ist die Absicht erkennbar, aber noch nicht der Plan, wie der abseits der großen Turniere regelmäßig in der Versenkung verschwundene Frauenfußball wirklich aufgepäppelt werden kann.

Der neue DFB-Präsident Fritz Keller, in seiner Amtszeit als Präsident des SC Freiburg eng der Förderung beider Geschlechter verbunden, betont bei jeder Gelegenheit, dass "dieser Sport viel zu schön ist, dass er nur Männersache ist". Den badischen Gastronomen rührt die Begeisterung der kickenden Frauen und Mädchen (deren Zahl aber rückläufig ist) und er möchte am liebsten alle großen Lizenzvereine in die Pflicht nehmen, sich professionell im weiblichen Segment zu engagieren. Doch eine Frauenmannschaft verpflichtend zu machen, etwa im Zuge der Lizenzierung der Männerclubs, dafür reichen seine Befugnisse nicht. Auf dem DFB-Bundestag ist immerhin das "Projekt Zukunft weiblich" verabschiedet worden, in dem es neben einer Stärkung des sportlichen Bereichs um eine bessere gesellschaftliche Verankerung geht. Es braucht mehr Relevanz, Anerkennung und Zuspruch.

Aber mit der verpassten Olympiateilnahme hat gerade die Frauennationalmannschaft eine wichtige Chance vermasselt. Diesen Sommer soll das beste Team an der kurzfristig von Nigeria nach Costa Rica verlegten U-20-WM teilnehmen; also auch A-Nationalspielerinnen wie Klara Bühl, Lena Oberdorf, Giulia Gwinn oder Lea Schüller, die sich allesamt zuletzt bei Voss-Tecklenburg in den Vordergrund gespielt haben. "Wir lassen die jungen Talente die U-20-WM spielen, damit sie internationale Erfahrung sammeln", sagt ihre Assistenztrainerin Britta Carlson.

Im Hintergrund laufen offenbar die Planungen für zwei Testspiele der deutschen Fußballerinnen in den USA direkt nach Saisonende im Juni. Die Verträge sollen auch eine Rückspielvereinbarung enthalten. Das wäre dann mal ein Highlight, das im Frühjahr 2021 im Vorlauf zur EM in England steigen könnte. "Es sind viele Aktivitäten angestoßen. Wir versuchen weiter, an der Basis präsent zu sein und auf uns aufmerksam zu machen", sagt Voss-Tecklenburg. "Unser sportlicher Auftrag ist es, den Leuten Lust auf uns zu machen und junge Mädchen anzusprechen. Mehr können wir nicht leisten."