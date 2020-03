Es gab so viele Szenen, die bewiesen, in welchen Ausnahmezustand auch der Fußball gerade hineinläuft. Nur zwei Beispiele: Gladbachs Stürmer Breel Embolo, der sein Tor bejubelte, indem er die Hände an die Ohren nahm. Normalerweise eine anerkannte Geste von Profis, die zuletzt unter ihrem Niveau spielten und nun zeigen wollen: Seht her, ich kann es doch, ihr aber seid nur laut, wenn ihr motzt. Embolo hatte länger nicht mehr getroffen und trotzdem hörte er nach seinem Tor: nichts. Von wem auch.

Oder in den letzten Minuten, als Köln beinahe noch den Ausgleich erzielt hätte. Normalerwiese köchelt ein Stadion in diesen Augenblicken, raunt, dampft, ruft. Köln gelang der Treffer ganz knapp nicht, Gladbach gewann mit 2:1 und der Schlusspfiff von Deniz Aytekin hallte über die 54.000 leeren Plätze nach.

Geisterspiele sind grausam. Ihnen fehlt es an allem: Atmosphäre, Dynamik, Leben. Es ist Sport ohne Herz. Bisher waren sie eine Strafe, jetzt werden sie, nicht nur im europäischen Fußball, bis auf Weiteres die neue Normalität.

Beim ersten Geisterspiel der Bundesligageschichte, dem Rheinderby zwischen Gladbach und Köln, sah man vor allem, was nicht da war. Die Takte der Vereinshymnen laufen seit Jahrzehnten immer zum selben Zeitpunkt kurz vor dem Anpfiff durch volle Arenen, ihre Zeilen kennt und singt auf der Tribüne die Ärztin gemeinsam mit dem Maurer. Während des Spiels raunen die Stadionbesucherinnen, normalerweise, je näher der Ball dem Tor des Gegners kommt; sie stöhnen, wenn er doch über das Tor segelt und sie pfeifen, wenn ein Spieler des Gegners zu lange am Boden liegen bleibt. Zuschauer sind das Echo des Spiels, sie verstärken und akzentuieren es, manchmal lenken sie es sogar.



Fußball der Stille

Doch ab sofort schweigen die Stadien. An dem Tag, an dem sogar das Berliner Berghain eine Pause verkündete, die Zuschauer von der March Madness in den USA ausgeschlossen wurden, das Coronavirus als weltweite Pandemie eingestuft wurde und schließlich die NBA ihre Saison unterbrach hat auch der Fußball einen neuen, akustischen Zeitstempel erhalten: Stille. Er gilt erstmal auf unbestimmte Zeit.

Der kommende Bundesligaspieltag wird in Gänze ohne Zuschauer stattfinden. Es ist, wenn man die exponentiell wachsenden Ausbruchskurven sieht und dann an den zwischenmenschlichen Stadionalltag denkt, ohne Zweifel die richtige Entscheidung.

Einige hundert Gladbacher kamen dennoch vors Stadion und standen eng beisammen. Sie empfingen ihr Team im Spalier, ihre Gesänge von draußen schallten hinein, begleiteten die beiden Mannschaften, während die sich erwärmten. Die Gladbacher durften ein Banner in ihrer Nordkurve aufhängen: "Holt den Derbysieg". Nach dem Schlusspfiff waren sie wieder da und bejubelten ihre Sieger. Die Mannschaft war nach dem Abpfiff die leeren Ränge im Stadion vom Feld aus nach oben zur Brüstung gestiegen, die Eckfahne zum Schwenken über der Schulter, um die draußen wartenden Fans von oben zu begrüßen. Es sind Bilder, die sich einprägen werden.

In Gladbach versuchten alle, das Beste aus dem Geisterspiel zu machen. Die Partie war Anfang Februar wegen eines Sturms abgesagt worden, jetzt fand es ohne Zuschauer statt. Kein Stau auf den Zufahrtsstraßen, runter gelassene Rollläden an den Wurstbuden, seltsam saubere Toiletten und außer einer Handvoll Ehrengäste, Ordner und Journalisten war niemand da. Es wirkte, als würde das Technische Hilfswerk den Ernstfall proben. Auf jeden Stadionbesucher kam ungefähr ein Ordner oder Polizist.

Die Gladbacher Hymnen liefen, nur sang niemand mit. Der Stadionsprecher las die Aufstellungen vor, in einem leeren Stadion klang er aber wie ein Tagesschausprecher, der die Lottozahlen verkündet. Schnell und kalt sagte er auf, was in anderen Zeiten als Brandbeschleuniger für eine angefixte Menge dient. Als er die Tabellenstände durchgab und dem Lokalrivalen mit dem eingeschobenen Satz "unsere heutigen Gäste, und dafür müssen wir in der Tabelle umblättern, sind Zehnter" begrüßte, nahm seine derbyübliche Pointe niemand auf. Später verkündete er die Zuschauerzahl: "Heute gibt es ja keine." Lacher auf der Pressetribüne, sonst nichts. Keiner brüllte, wie sonst bei diesem Duell, dass er selbst eine Bahnhofstoilette für wertvoller als den Kölner Dom hält und es war auch niemand da, dem man damit hätte beleidigen können.