Wer spielt wann gegen wen?

Wir sind vor allem gespannt auf das Herzchen-und-Borussen-Duell, Freiburg gegen Union Berlin ist aber in dieser Wertung auch ein Spitzenspiel.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Dortmund. Viele Fußballfans im Lande denken gerade: Können nicht beide gewinnen? Sie flehen die zwei Borussias auf Knien an: Macht ihr es, werdet Meister! Nicht schon wieder die Bayern und schon gar nicht, gute Güte, Red Bull Leipzig. Beide Teams sind für dieses Duell, nach dem wohl nur der Sieger im Titelrennen bleibt, gerüstet. Gladbach hat nach der Auftaktniederlage gegen Schalke kein Rückrundenspiel mehr verloren. Lars Stindl ist gut drauf, die anderen Stürmer, die in der Hinrunde trafen, sind aber auch noch da. Zweimal verloren die Gladbacher im Herbst knapp in Dortmund, in Meisterschaft und Pokal. Aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und in Dortmund ist der Pragmatismus eingezogen. Lucien Favre hat die Abwehr verdichtet. Wie macht er das? Er stellt ein oder zwei defensive Spieler mehr auf als früher. Daraus resultierten zuletzt drei Zu-Null-Siege, wenn auch mit deutlichen Einbußen in der Offensive. Stürmisch bleibt der BVB auf dem Transfermarkt. Offenbar hat er schon den nächsten kommenden Jungstar im Auge. Der Engländer Jude Bellingham, Mittelfeldspieler von Birmingham City, soll für 35 Millionen Euro nach Dortmund wechseln. Er ist 16. Dortmund arbeitet kontinuierlich weiter an einer U17-Auswahl Europas.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Sie sehen aus, als könnten Sie aus Asien stammen? Dann müssen sie vielleicht draußen bleiben. Zumindest wenn alle Bundesliga-Vereine so agieren wie RB Leipzig. Am vergangenen Wochenende nämlich wurde eine Gruppe Japaner aus dem Leipziger Stadion geworfen, sie hätten ja mit dem Coronavirus infiziert sein können. Der Verein entschuldigte sich und gab dem Sicherheitsdienst die Schuld, der aber nach Informationen des Spiegels auf Anweisung des Vereins gehandelt haben soll. Von Rassismus und racial profiling, also dem Intervenieren aufgrund äußerlicher Merkmale, will man bei RB nichts wissen. Immerhin entschuldigten sich die Leipziger schnell, ihre Chefs trafen sich mit den Japanern, man erklärte sich. Allerdings ist die Tortur für die Besuchergruppe aus Asien noch längst nicht vorbei: RB fährt sie nun im Bus zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg.

Was steht im Blickpunkt?

Die Handspielregel, mal wieder. Im DFB-Pokalviertelfinale zwischen Frankfurt und Bremen verursachte ein Handelfmeter, den keiner sah, keiner brauchte und keiner wollte, die Vorentscheidung. Selbst die Frankfurter wirkten peinlich berührt, nachdem der Schiedsrichter nach Videostudium ein Handspiel des Bremers Ludwig Augustinsson erkannt haben wollte. "Keiner hat die Aktion gesehen, das Spiel geht weiter. Selbst der Schiedsrichter muss es sich zwei Minuten lang angucken", sagte Bremens Kevin Vogt nach dem Spiel. Und Werders Trainer Florian Kohfeldt katschte noch aggressiver auf seinem bedauernswerten Kaugummi herum als sonst, bevor er das technokratisch-kalte Prinzip Videobeweis auf den Punkt brachte: "Kein Mensch im Stadion, kein Mensch auf dem Platz haben sich beschwert. Danach begann die forensische Suche nach irgendeinem Fehler." Die Chefforensiker waren in diesem Fall Christian Dingert im Kölner Keller und Felix Zwayer auf dem Platz – beide nicht zum ersten Mal im Verdacht, sich durch penible und praxisferne Fehlersuche wichtiger zu nehmen als das Spiel. Als ob die armen Bremer es nicht schon schwer genug hätten. Schon wieder verloren. Nun fährt der Tabellenvorletzte nach Berlin. Gewinnt er dort auch nicht, kann er schon mal nachgucken, wo Sandhausen liegt.