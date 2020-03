Fußball-EM 2021, das sieht so krumm aus. Sportfans sind eigentlich auf gerade Jahre eingestellt. Alle zwei Jahre ein großer Fußballsommer, entweder eine EM oder eine WM. Die großen deutschen Triumphe: 54, 72, 80, 74, 90, 96, 14 – immer durch zwei teilbar. Nun hat ein etwa 150 Nanometer winziges Virus alles durcheinandergebracht.

Wegen des Coronavirus wird die Fußball-EM 2020 um ein Jahr verschoben. Darauf haben sich die Uefa und ihre Mitgliedsverbände nach etlichen Videokonferenzen verständigt. Die EM wird nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. "Es ist die einzige Chance für die nationalen Ligen und Clubwettbewerbe ihre Wettbewerbe zu beenden", sagte Uefa-Chef Aleksander Čeferin.

Optimistischer Ansatz

In diesen Tagen hat man also auch bei der Uefa erkannt, dass es keine gute Idee sein könnte, im Sommer über ganz Europa verteilt Fußballspiele auszutragen. Tatsächlich schafft die Entscheidung vor allem Platz im Kalender. Die Nationalverbände, die auf eine Verlegung der EM gedrängt hatten, hoffen nämlich, durch den größeren zeitlichen Spielraum ihre Ligen noch irgendwie regulär beenden zu können. Damit könnte ein für manche Clubs womöglich existenzbedrohender Verlust oder gar eine ganze Saison ohne Meister und andere Titelträger verhindert werden. Das würde sicher nicht nur Jürgen Klopp und den FC Liverpool freuen, der sonst eine Rekordsaison für nichts gespielt hätte.

Bis Ende Juni, wenn normalerweise die Verträge von Spielern auslaufen, müssten die Clubwettbewerbe aber so oder so geschafft sein. Ein recht optimistischer Ansatz. Um Zeit zu sparen, könnten die Champions League und die Europa League in Final-Four-Turnieren entschieden werden. Der DFB teilte mit, dass die europäischen Clubwettbewerbe "auch am Wochenende stattfinden könnten". Im Gegenzug seien Bundesliga-Partien "von Dienstag bis Donnerstag" möglich. Die für Ende März geplanten Play-offs zur EM könnten Anfang Juni stattfinden. Ob das klappt oder Wunschdenken bleibt, kann angesichts der sich täglich verändernden Lage nicht einmal ein Virologe mit Gewissheit sagen.

Ein wenig leichter wurde die Entscheidung der Uefa sicherlich auch gemacht, weil die für dieses Jahr geplante EM kein gewöhnliches Turnier war. Sie sollte paneuropäisch ausgetragen werden, in zwölf Nationen, mit viel Reiserei von Fans, Offiziellen und Spielern. Was in Zeiten des Klimawandels wie ein Anachronismus wirkte, ist nun ein Vorteil: Kein Land muss den vorläufigen Verlust als alleiniger Gastgeber verkraften. Dafür wird es im Sommer des kommenden Jahres voll im Terminkalender.

Für einige Turniere, deren Teilnehmer stets froh waren über die Aufmerksamkeitslücke, die die Fußballer in den ungeraden Sommern lassen, müssen nun neue Termine gesucht werden oder sie müssen gegen die große EM antreten. Die Fußball-EM der Frauen etwa soll planmäßig vom 7. Juli bis 1. August stattfinden. Die EM der U21-Teams vom 9. bis 26. Juni. Das größte Politikum: Vom 17. Juni bis 4. Juli 2021 sollte eigentlich die neue, große, auf 24 Teilnehmer ausgeweitete Club-WM der Fifa steigen. Das Event, das ausgerechnet in Wuhan, der Ursprungsregion des Coronavirus, stattfinden soll, ist das Lieblingsprojekt des Fifa-Chefs Gianni Infantino. Oder: es war. Am späten Dienstagnachmittag kündigte Infantino an, eine Verlegung des Turniers zu besprechen. Er ist, neben einigen der großen Clubs, bisher ohnehin der einzige Fan dieses neuen Formats, weil es die Fifa reich macht. Die Nationalverbände der Uefa und auch die meisten Vereine halten von einer solchen WM nicht viel.



Für den deutschen Fußball aber kann eine EM 2021 auch etwas Gutes haben: Die Länderspielsaison begann ja mit einer 2:4-Niederlage gegen die Niederlande. Ein weiteres Jahr, um ein Team zu finden, das bei der EM eine gute Rolle spielen kann, wird Joachim Löw inmitten des Umbruchs sicher guttun. Auch wenn es im Moment Wichtigeres gibt.