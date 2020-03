Fünf Bundesligaspiele hat Timo Hübers gemacht. Ein Tor hat der 23-Jährige bislang vorbereitet. Doch dafür wurde der Verteidiger von Hannover 96 nicht berühmt. Hübers war der erste deutsche Fußballprofi, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Surreal" sei das gewesen, sagte Hübers vor einer Woche im vereinseigenen Webcaminterview. Das Coronavirus war für ihn noch "mega weit weg. Irgendwie hatte ich noch nicht das Gefühl, dass es so richtig nach Deutschland übergeschwappt war."



Das hat sich nun geändert. Auch im Sport. Mehrere Bundesligateams sind in Quarantäne, viele Profisportler haben sich mit dem Virus infiziert. So sitzen jetzt, jeder für sich natürlich, ganze Fußballmannschaften abgeschottet zu Hause. Profisportler, denen noch viel eher die Decke auf den Kopf fallen muss als anderen, weil sie darauf gepolt sind, sich zu bewegen.

Coronavirus - RKI warnt erneut vor Unterschätzung der Gefahr Der Anteil der Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken, sei viel höher als bei der Grippe, sagte Lothar Wieler. Auch die Krankenhäuser müssten sich besser vorbereiten. © Foto: Reuters TV

Die Langweile sei erdrückend, sagt Hübers und lächelt in die Webcam. "Es ist doch schwer, die Tage herumzubekommen." Er berichtet aber auch von einem Teamgefühl: "Man geht zusammen durch eine ungewöhnliche Situation." Das bestätigt auch sein Kapitän, Marvin Bakalorz. "Die Stimmung ist bisher noch ganz gut", sagt er. Die Mannschaft bleibe über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe in Kontakt. "Wenn man als Team da durchgeht, wie wir es machen, viel im Austausch ist und das gemeinsam teilt, schweißt das zusammen." Der 30-Jährige hat von der Bundesliga bis Regionalliga West schon alle Hochs und Tiefs des Profigeschäfts erlebt. Ein Coronavirus aber noch nicht.

Instagram und andere digitale Tagebücher geben einen Einblick in den Alltag der Spieler. "Ich kann derzeit in Ruhe aufstehen, in Ruhe einen Kaffee trinken und entspannt Klavier spielen", sagt Edgar Prib. "Wann haben wir sonst im Profifußballalltag die Gelegenheit dazu?" Der ehemalige Nationaltorwart Ron-Robert Zieler spielt Tischtennis, als Netz dienen Reis- und Nudelpackungen. Simon Stehle lernt für den Führerschein. Matthias Ostrzolek backt sein eigenes Brot.

"Jeder vertreibt sich seine Zeit unterschiedlich. Ich habe mal wieder in Ruhe ein Buch gelesen, schaue TV-Serien und trainiere für mich", sagt Marvin Bakalorz. "Dennoch ist so ein Tag sehr, sehr lang, wenn man so gar nicht vor die Tür treten darf." Der Corona-Patient Hübers berichtet, dass ihm Pakete und Essenslieferungen auf die Fensterbank gestellt werden.

Mittlerweile stecken neben Hannover 96 weitere Teams in Quarantäne: der 1. FC Nürnberg, der SC Paderborn, Hertha BSC, seit Donnerstag auch Eintracht Frankfurt. Ein Trend unter den Profis: Bei der StayHomeChallenge auf Instagram jonglieren zahlreiche Spieler statt mit einem Fußball mit einer Rolle Klopapier. Herthas Arne Maier bewegt sich laut Instagram-Post nur zwischen dem Fitnessraum und dem Fortnite-Controller.