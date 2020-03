"Im Spiel des Jahres seid ihr unsere Helden", steht in blauen und schwarzen Lettern auf einem weißen Stück Stoff. Hierbei wird es sich sicherlich um eine Fanbotschaft aus einem Finale handeln, oder? Champions League vielleicht, mindestens DFB-Pokal. Oder auch nicht.

Tatsächlich hängt das Transparent an einem Bauzaun neben dem Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen. Es wurde vor ein paar Tagen von Ultras des SV Trier dort aufgehangen, als Dank an das Krankenhauspersonal für seinen Einsatz in der derzeitigen Corona-Krise. Landauf, landab tauchen momentan Spruchbänder von organisierten Fußballfans mit Dankes- und Solidaritätsbekundungen auf. Egal ob für Pflegekräfte, medizinisches Personal oder Menschen, die in Supermärkten arbeiten. Manche der Botschaften sind nur mit einer Spraydose auf ein Stück Stoff gesprüht, andere aufwendig gemalt.

Beliebt wurden die Botschaften im deutschsprachigen Raum, nachdem Mitte März Fans von Sturm Graz ein Spruchband an einer Fußgängerbrücke angebracht hatten: "Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet, verdient Applaus!" Österreich war zu diesem Zeitpunkt schon härter vom Ausbruch des Virus betroffen als Deutschland. Aber nicht so hart wie Italien.

Dort haben die jetzigen Solidaritätsspruchbänder auch ihren Ursprung. Den Anfang machte die Gruppe Curva Nord in Brescia, die am 6. März eines vor ein Krankenhaus hing. "Un grazie non é sufficiente. Onore a chi salva la gente." Zu Deutsch: "Ein Dankeschön reicht nicht aus. Ehre denen, die die Menschen retten." Damals war das Virus in Deutschland gefühlt noch sehr weit weg, auf italienischen Intensivstationen aber schon trauriger Alltag.

Als das Champions-League-Spiel von Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia am 10. März vor leeren Rängen ausgetragen wurde, riefen die dortigen Ultras dazu auf, die Preisrückerstattungen für Gästeblockkarten aus Valencia an örtliche Krankenhäuser in Bergamo zu spenden. Die Stadt Bergamo in der norditalienischen Lombardei wurde besonders hart vom Covid-19-Ausbruch getroffen. Insgesamt kamen 40.000 Euro zusammen. Die Ultras von Atalanta werden weit über die Landesgrenzen hinaus hoch angesehen und respektiert. Außerdem verbindet sie eine enge Freundschaft zu den Frankfurter Ultras. Mittlerweile sind Ultras aus ganz Europa dem italienischen Vorbild gefolgt und haben Dankesbotschaften für Krankenhauspersonal aufgehängt.

Spruchbänder sind dabei schon seit Langem das klassische Kommunikationsmittel der Fankurven. Nicht nur in Italien. Auch in Deutschland wurden schon vor Jahrzehnten Bettlaken mit Botschaften besprüht. Sehr oft waren diese aber eher banal: "XY grüßt den FC ABC." In den vergangenen Jahren wurden auch hierzulande die Botschaften in den Fanblöcken zunehmend politischer und befassten sich mit Vereinspolitik oder dem Kampf um Freiheitsrechte. Noch vor einem Monat dominierten Spruchbänder in der Causa Hopp die Berichterstattung.