Wenn an diesem Dienstagabend Schalke 04 auf Bayern München trifft, steht nicht die Frage im Vordergrund, wer gewinnt. Spannender ist vielmehr, ob die Viertelfinalpartie im DFB-Pokal überhaupt zu Ende gespielt wird. Jochen Schneider erwägt, das Spiel sofort abzubrechen, sobald ein böses Hopp-Transparent zu sehen ist. Damit will Schalkes Vorstand sogar den Dreistufenplan überbieten. Der sieht für solche Fälle zuerst eine Unterbrechung und eine Stadiondurchsage vor, dann soll der Schiedsrichter die Mannschaften in die Kabine schicken und zuletzt den Abbruch.

Die Bundesliga steht vor der Eskalation. Dietmar Hopp, der Hoffenheimer Mäzen, nennt seine Widersacher inzwischen "Idioten", mit denen er nicht reden werde. Sein Anwalt fordert Hausdurchsuchungen und sagt: "Da muss man auch mal ein paar abgreifen und auch mal einen Tag in der Zelle lassen."

Die Ultras reagieren mit Trotz. Auch beim Zweitligaspiel Hannover gegen Kiel am Montag hielten sie zwei Banner hoch, die Hopp im Fadenkreuz zeigten. Als sie Schmähgesänge gegen ihn anstimmten, unterbrach der Schiedsrichter das Spiel. Es scheint eine Frage der Zeit, bis das erste Spiel abgebrochen wird.

Der DFB und das Fußballestablishment liegen in dem einen Graben, die Ultras in dem anderen. Sie verstehen sich nicht und stehen sich unversöhnlich gegenüber. In ihrem Duell entscheidet sich vielleicht auch, wie der Fußball der Zukunft aussehen soll. Umso wichtiger wäre, dass beide Seiten wieder miteinander reden und sich gegenseitig zuhören.

1) Die Ultras

Die Ultras sind Mysterium und Ärgernis zugleich. Im Fernsehen und vom Boulevard werden sie oft als dumpfe Krawallmacher beschrieben. Doch sie sind eine der größten Jugend- und Subkulturen des Landes. Sie haben die Dominanz in fast allen Kurven erlangt. Dort zelebrieren sie Choreografien (von der die Bundesliga auch wirtschaftlich profitiert), dort debattieren sie auch die politischen und kulturellen Aspekte des Fußballs.

In den Kurven werden aber auch Themen verhandelt, die über den Fußball hinausweisen: Kommerzialisierung, Digitalisierung, Gentrifizierung. Werden Stadien bald zu Shoppingcentern? Welcher Sponsor präsentiert die Nachspielzeit? Die Opposition der Ultras zum Videobeweis war fruchtlos, doch durch ihre kreativen Proteste etwa haben sie die DFL dazu gebracht, die Montagsspiele der Bundesliga wieder abzuschaffen.

Für Außenstehende mögen das Petitessen sein, aber Fußball trägt nun mal quasireligiöse Züge. Ob Helene Fischer in der Halbzeitpause singen darf oder nicht, ist der Abendmahlsstreit der Gegenwart. Vielleicht wird manchem die Relevanz dieser Debatten schon klarer, wenn man daran erinnert, dass der Adidas-Chef ein Pokalfinale in Shanghai für denkbar hält.

Und nach den öffentlichen Überlegungen Karl-Heinz Rummenigges, den Fanclub Schickeria nach den Vorfällen in Sinsheim rauszuwerfen, steht mehr denn je die Sorge im Raum, der Fußball wolle die traditionellen Fans gegen eventorientierte, zahlungskräftigere Kunden austauschen. Der DFB-Präsident Fritz Keller soll in einem Brief an ntv, in dem er die Hopp-Berichterstattung kritisierte, die Abschaffung von Stehplätzen angedeutet haben. Nutzt der Fußball nun die Gelegenheit, wünscht er sich ein Musicalpublikum?