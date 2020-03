Das Nachholspiel des 21. Spieltags, das Rheinderby Borussia Mönchengladbach gegen den 1.FC Köln am Mittwochabend, wird das erste Geisterspiel in der Bundesligageschichte werden. Ebenfalls ohne Zuschauer bleiben wird das Derby des BVB gegen Schalke am Samstag. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen gibt vor, alle Spiele im Bundesland ohne Zuschauer auszutragen. Betroffen sind am kommenden Wochenende sechs Partien in den obersten drei Ligen und fast alle Spiele der Regionalliga West. Der Erlass der Landesregierung ist zunächst unbefristet. Ulrich Sierau, der Dortmunder Bürgermeister, glaubt, dass die Vorgabe bis Mitte April gelten wird. Damit würde auch das Topspiel der Bundesliga, Dortmund gegen Bayern am 4. April, vor leeren Rängen stattfinden. Sierau sagte auch: "Das hier ist kein Spaß. (...) Es geht hier darum, dass ihr das nächste Spiel überhaupt noch miterlebt."

Auch das Bundesland Bayern hat alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern bis 19. April untersagt. Damit werden die Heimspiele aller neun bayerischen Profiteams, darunter die des FC Bayern, aller Voraussicht nach zu Geisterspielen. Das gilt auch für die Champions-League-Spiele des FC Bayern und das in Nürnberg angesetzte Länderspiel gegen Italien am 31. März. Die gleiche Regelung gilt für alle bayerischen Handball-, Basketball-, und Eishockeyspiele. Genauso geht Sachsen-Anhalt vor, hier sind die Spiele der Drittligisten 1. FC Magdeburg und des Halleschen FC sowie das Länderspiel der deutschen Handballnationalmannschaft am Freitagabend in Magdeburg betroffen. Bremen hat Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern bis zum 26. März untersagt. Werders Heimspiel gegen Leverkusen am kommenden Montag wird damit ebenfalls ein Geisterspiel.