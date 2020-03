Geisterspiele in der Bundesliga, das gab es noch nie. Doch was bedeutet der Ausschluss von Zuschauern eigentlich für die Spiele? Manche fürchten gar eine Wettbewerbsverzerrung, weil Heimteams ohne eigene Fans im Rücken benachteiligt sein könnten. Daniel Memmert, Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln, kann beruhigen.



ZEIT ONLINE: Herr Memmert, müssen die Gastgeber von Geisterspielen nun um ihren Heimvorteil fürchten?



Daniel Memmert: Zunächst einmal: Einen Heimvorteil gibt es tatsächlich, er ist nachweisbar, aber er hat in den vergangenen Jahren abgenommen. In den großen europäischen Ligen werden im Mittel ungefähr 50 Prozent der Heimspiele gewonnen. Aber er hat eher weniger mit den Zuschauern im Stadion zu tun. Der Einfluss der Zuschauer wird systematisch überschätzt.

ZEIT ONLINE: Wirklich?

Memmert: Neue Studien zeigen: die absolute Zuschaueranzahl, die Auslastung, aber auch die Verhaltensweisen der Zuschauer stehen kaum oder fast gar nicht mit dem Spielausgang im Zusammenhang. Besonders eindrucksvoll konnte man das in der Saison 2006/2007 in Italien sehen.

ZEIT ONLINE: Ausgerechnet.

Memmert: Ja, tatsächlich. Schon damals wurden 20 Begegnungen ohne Zuschauer ausgetragen. Damals aus Sicherheitsgründen. Ein Vergleich zwischen diesen Partien und jenen, die mit Publikum ausgetragen wurden, ergab: nichts. Für das Ergebnis war es unerheblich, ob das Stadion leer oder voll war.

ZEIT ONLINE: 20 Spiele klingt erst einmal nach einer kleinen Stichprobe.

Memmert: Richtig. Das ist nicht robust. Es gibt dafür eine weitere Studie mit einer recht großen Stichprobe: Es wurden sich mehr als 10.000 Spiele auf unterstem Level angesehen, also auf dem Niveau der Kreisklasse A. Auch dort gibt es einen gewissen Heimvorteil, obwohl das quasi alles Geisterspiele waren, weil dort vielleicht 30 Zuschauer kommen. Wir schlussfolgern daraus, dass die Zuschauer zumindest nicht unmittelbar für den Heimvorteil verantwortlich sind.

ZEIT ONLINE: Wie ist er dann zu erklären?

Memmert: Mit der Vertrautheit mit der eigenen Sportstätte, dem Rasen, dem Stadion, der Kabine. Sogar die Menschen, die einem auf dem Weg von der Kabine zum Platz begrüßen und abklatschen, könnte schon eine Rolle spielen. Die Spieler scheinen sich zu Hause irgendwie wohler zu fühlen, alles ist vertraut, man kennt sich aus. Dies geht uns ja allen so, wenn wir abends in unsere vier Wände kommen. Leider ist diese Vermutung empirisch nur schwer nachzuweisen.

ZEIT ONLINE: Gibt es noch andere, belastbare Gründe?

Memmert: Eine andere Möglichkeit wäre: durch die Schiedsrichter. Wir konnten anhand eines sehr großen Datensatzes von 5.000 Bundesliga-Spielen zeigen, dass mehr Gelbe Karten für die Auswärtsmannschaft als für die Heimmannschaft gegeben werden. Und zwar eine halbe Karte mehr, wenn im Schnitt beide Teams jeweils zwei Karten bekommen würden. Das ist schon ein großer Effekt. Dieser Effekt wurde sogar noch größer, wenn ein Spiel in einem Stadion stattgefunden hat, in dem die Zuschauer sehr nah am Spielfeldrand sitzen.

ZEIT ONLINE: Die Zuschauer haben also doch Einfluss?

Memmert: Ja, indirekt über den Schiedsrichter. Diese Hypothese haben wir in einem Experiment überprüft. Wir haben Schiedsrichter eingeladen und ihnen Foulsituationen vorgespielt. Einmal mit Sound, einmal ohne Sound. Mit Lärm im Hintergrund haben die Schiris signifikant mehr Gelbe Karten gezeigt. Die Schiedsrichter scheinen die Geräusche des Publikums also aufzunehmen und in ihre Bewertung unbewusst miteinfließen zu lassen.