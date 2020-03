Manche Profisportvereine schauen derzeit nur auf sich. Manche engagieren sich aber auch. Der Basketballclub Alba Berlin bietet ab Dienstag Sportstunden per YouTube an. Hennig Harnisch, 169-facher deutscher Nationalspieler und Vizepräsident von Alba, erklärt das Projekt.

ZEIT ONLINE: Herr Harnisch, was genau passiert in Albas täglicher Sportstunde?

Henning Harnisch: Wir sind am Mittwoch um 10 Uhr mit unserem ersten Format auf YouTube gestartet, ein Sportangebot für Grundschulkinder. Am Freitag kommt eines für Kitakinder hinzu, Montag für Oberschüler, ab dann gibt es täglich alle drei Formate. Die Trainer geben Bewegungstipps und Vorschläge, wie man die Wohnung sportlich nutzen und welche Übungen man machen kann. Wir wollen aber auch Sportwissen vermitteln und dadurch ein Stück weit Schulwissen einschmuggeln. Unser Sportstudio ist übrigens die Umkleidekabine der Alba-Profis, die steht ja jetzt leer.

ZEIT ONLINE: Warum machen Sie das?

Harnisch: Bildungsexperten fordern schon seit Jahren die tägliche Sportstunde an den Schulen. Das greifen wir jetzt auf. Und wir antizipieren, dass es Probleme geben wird, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen. Ich merke gerade selbst als Vater von zwei Kindern: Es ist eine sehr große gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur traurig zu sein, sondern Ideen zu entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass wir keine sozialen oder gesellschaftlichen Probleme bekommen in der kommenden Zeit. Gleichzeitig haben wir 120 Jugendtrainer, die auch nicht nichts tun wollen. Also drehen wir es halt: Eigentlich sind wir Experten fürs Analoge, aber jetzt eben im Digitalen Raum tätig. Wir sind seit letzte Woche Freitag nun auch noch eine kleine Medienproduktionsfirma.

ZEIT ONLINE: Wie schwierig ist es, so etwas in diesen Zeiten auf die Beine zu stellen?

Harnisch: Das geht nur, weil wir so viele Enthusiasten haben. Trainer übersetzen ihr Wissen ins Digitale, Medienprofis greifen das auf, dazwischen steht eine Redaktion, die mittelt. Wir haben auch noch viele weitere Ideen. Über allem steht: Wir arbeiten an einer neuen Kultur, wie man Digitalsport anlegt und ihn dann, nach der Krise, mit dem Alten verbindet.

ZEIT ONLINE: Sie könnten ja auch sagen: Wir als Profisportverein haben schon genug Probleme mit Einnahmenausfällen und Unsicherheiten, da lassen wir sowas mal lieber.

Harnisch: Die schwierige Lage ist nicht von der Hand zu weisen. Natürlich könnten wir jetzt klagen, aber wir wollen lieber unsere Kreativität, Schaffenskraft und Gemeinschaft in die Waagschale werfen, um das Beste aus dieser Krise zu machen. Wir sind kein klassischer Profisportverein, sondern bauen seit fast 15 Jahren unser Jugendprogramm auf und aus. Das versteht sich mehr und mehr als hoffentlich nachahmenswertes Modell. Das ist unser Unterbau, Teil der Vereinsidentität. Ich glaube, das ist, wohin sich viele Profivereine entwickeln werden. Dass man quasi eine Sportentwicklungsaufgabe in seiner Region übernimmt, mit Partnervereinen zum Beispiel.

ZEIT ONLINE: Es gab in den vergangenen Tagen schon eine Diskussion über die Rolle des Profisports, gerade des Profifußballs, in dieser Krise. Von allzu viel Solidarität war da noch nichts zu spüren.

Harnisch: Das kann ich nicht beurteilen. Was ich sehe: Viele Profivereine arbeiten an einer neuen Idee. Ich war letzte Woche bei Werder Bremen, ein toller Verein. Es geht in unsere Richtung: Dass man gerade als Profiverein im Alltag von Kindern in schwierigen sozialen Lagen in Zusammenarbeit mit Lehrern und Erzieherin eine super Rolle spielen kann. Es ist gut, dass es in vielen Profivereinen mittlerweile auch so etwas wie Corporate-Social-Responsibility-Abteilungen gibt. Wir bei Alba verstehen uns neben dem Spitzensport auch mehr und mehr als ein Sozialunternehmen, das unter dem Label Sportverein läuft. Ich merke, dass viele Profifußballvereine sich in eine solche Richtung entwickeln wollen und werden und vielleicht in so einer Phase auch anders darüber nachdenken werden.

ZEIT ONLINE: Wie halten Sie sich eigentlich fit?

Harnisch: Ich bin Sportler, aber hasse es, meine Sporttasche zu packen, um rauszugehen. Ich mache bestimmt seit fünf Jahren meinen ganzen Sport- und Fitnesskram in der Wohnung. Klimmzüge, Planks und ich habe eine Rudermaschine. Eine Wohnung kann auch Sportort sein. Was die Isolation angeht, habe ich eine Vorerfahrung: Letztes Jahr hatte ich um fast die gleiche Zeit einen Fahrradunfall mit Oberschenkelhalsbruch und lag hier in der Wohnung flach. Ich konnte erleben, wie es ist, wenn es Frühling wird und man am Leben draußen nicht teilhaben kann. Es geht, aber es sollte allen klar sein, dass man seinen Alltag noch mal komplett anders reflektieren muss. Nun will ich nicht allen sagen, lass uns zum Zoom-Bier verabreden, aber wir müssen halt kreativer werden.