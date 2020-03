Die Realität rüttelte schließlich auch die größten Träumer wach. Vor wenigen Tagen noch hatten sich die Gastgeber der Olympischen Spiele 2020, die nun 2021 stattfinden, ein Zeitfenster von vier Wochen eingeräumt, um die Entwicklung zu beobachten. Dann schaffte die Corona-Pandemie neue Fakten. "Es war eine schwierige Entscheidung, aber die Sicherheit der Athleten kommt an erster Stelle", sagte Yasuhiro Yamashita, der Präsident des Organisationskomitees. Er gestand, dass die Entscheidung für eine Verlegung schneller getroffen wurde, als er es erwartet hatte. Und er hoffe, dass die Sportler positiv gestimmt bleiben und sich auf 2021 vorbereiten.

Für welchen Termin des Jahres 2021 ist aber noch unklar. Selbst Spiele im Frühling wären denkbar. Fest steht nur: Die ungeklärten Fragen müssen von den Organisatoren beantwortet werden. Die Verschiebung liefert zwar die vorläufige Antwort auf das zurzeit drängendste Problem, die Verbreitung des Virus. Doch sie sorgt auch für neue Herausforderungen: die Abstimmung mit anderen Veranstaltungen, neues Personal, neue Vorbereitungswettkämpfe, mögliche Umbuchungen. Die Wohnungen des olympischen Athletendorfes im Südteil des Zentrums zum Beispiel sind bereits verkauft und temporäre Anlagen müssen ein Jahr länger stehen bleiben als geplant. Was nun?

Jahrelang wurde Tokio, in dessen Großraum mehr als 35 Millionen Menschen leben, auf den Tag X eingeschworen und vorbereitet. Die Infrastruktur wurde aufgemöbelt und Milliarden Euro Sponsorengelder von örtlichen Firmen eingesammelt, mehr als jemals zuvor von einem Olympiaausrichter. Die Begeisterung der Leute wurde geschürt und jahrelang aufrechterhalten. Auch nachdem viele Menschen begannen, den Verdacht zu hegen, dass diese Spiele nichts anderes sein könnten als ein großes Geschäft für große japanische Firmen. Dass die Organisatoren bis zuletzt am Eröffnungstag 24. Juli festhalten wollten, verstanden die Japaner aber irgendwann nicht mehr. 70 Prozent befürworteten die Verlegung.

Am Dienstagvormittag stellte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, in einer Telefonkonferenz mit 400 Journalisten aus aller Welt klar, dass er es gewesen sei, der zwei Tage zuvor eine Diskussion über eine mögliche Verlegung der Spiele auf den Tisch gebracht hatte. Die Entscheidung sei dann mit den Mitgliedern der IOC-Exekutive und den japanischen Gastgebern gemeinsam gefallen. "Wir waren zuversichtlich, dass Japan in der Lage gewesen wäre, die Spiele auszurichten, aber wir bekamen mehr und mehr Zweifel, ob der Rest der Welt ebenfalls bereit sein würde", sagte Bach.

Ob Japan wirklich bereit gewesen wäre, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Sonderlich streng waren die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, im Land in den vergangenen Monaten nicht. Die Bilder vom Wochenende aus Miyagi beispielsweise haben auch viele Japaner mit Unverständnis aufgenommen. Stundenlang hatten Fototouristen am Samstag dicht an dicht gedrängt in einer langen Schlange ausgeharrt, um das olympische Feuer kurz nach seiner Ankunft auf japanischem Boden sehen und bestenfalls ein Foto davon machen zu können. Die Veranstalter hatten mit maximal 10.000 Leuten gerechnet. Sie zählten am Ende um die 50.000.