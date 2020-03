Die Nachricht erreicht das Hyatt Regency Hotel in Jekaterinburg am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr Ortszeit: Russland untersagt von Freitag an sämtliche Auslandsflüge auf unbestimmte Zeit. Um 11.36 Uhr, keine Stunde später, werden die Großmeister und ihre Teams, die Schiedsrichter und die übrigen Mitwirkenden von der Weltschachföderation Fide über die Konsequenz informiert: den Abbruch des Kandidatenturniers. Der Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch hatte diese Entscheidung quasi sofort getroffen, "nach wenigen Sekunden des Nachdenkens", wie er später in einem Interview sagen wird.

Im Hotel setzt hektische Aktivität ein. Die acht Kandidaten aus China, Frankreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten und Russland, die seit zehn Tagen um das Recht spielen, den Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern zu dürfen, versammeln sich um 12 Uhr zu einem Player's Meeting. Details aus dieser Sitzung sind aus der Ferne nicht zu erfahren, aber den fünf nichtrussischen Spielern wird es zweifellos um die drängendste Frage gegangen sein: Wie kommen wir jetzt nach Hause? Es bleiben ja nur noch zwölf Stunden, denn nach Mitternacht wird kein Abflug mehr möglich sein.

Die Fide will für die Gäste aus dem Westen einen Charterflug nach Amsterdam organisieren. Wird das so schnell gehen? Dem niederländischen Großmeister Anish Giri ist das zu riskant. Ihm gelingt es, von jetzt auf gleich einen Linienflug nach Amsterdam zu buchen. Schon nachmittags um drei hebt er ab. Um vier hätte er sich ans Brett setzen sollen, um die nächste Runde zu spielen. Gegen wen gleich noch mal?

Die Zurückbleibenden sind nervös. Die Nachfrage nach Last-minute-Charterflügen in Jekaterinburg ist an diesem Donnerstag möglicherweise höher als sonst. Aber die Fide sagt, sie kriegt es hin. Abends um halb elf, elf soll die Maschine starten, eine gute Stunde, bevor der eiserne Vorhang sich senkt.

Acht Personen sollen an Bord gehen: Der als Turnierfavorit gestartete Amerikaner Fabiano Caruana und sein Sekundant, der in Ruppichterroth bei Bonn lebende Usbeke Rustam Kasimdschanow; der derzeit im Turnier vorn liegende Franzose Maxime Vachier-Lagrave; der Vorsitzende des Schiedsgerichts, Jeroen van den Berg, und der Turnierfotograf, Lennart Ootes, beide aus den Niederlanden; die 14-fache Meisterin der Niederlande, Peng Zhaoqing, die in Jekaterinburg im chinesischsprachigen Livestream vor der Kamera saß; und schließlich die in Toronto lebende russische Großmeisterin Anna Burtasowa, den Zuschauern weltweit bekannt, weil sie die Kandidaten täglich im offiziellen Videostream zur aktuellen Runde interviewt hat.

Ein Journalist soll auch mitfliegen, der Spanier Leontxo García, für den sich auf diese Weise seine skurrilste Recherchereise vollenden würde: Einige Tage vor Turnierbeginn angereist, nicht über Moskau, weil das schon nicht mehr ging, sondern über Istanbul, wurde er in Jekaterinburg auf Corona getestet (negativ) und saß von da an in Quarantäne in einem Hotelzimmer, das er bis zu seinem Abflug nicht wieder verlassen durfte. Er hat nicht ein einziges Mal den Spielsaal betreten können. Während er seine Sachen packt, wird die Bühne im Hyatt Regency bereits abgebaut. So schnell kann ein Schachturnier zu Ende gehen, ohne beendet zu sein.

Immerhin könnte Leontxo García, seit 1983 bei allen Weltmeisterschaften dabei, in der Luft noch Stoff für eine späte Exklusivstory finden, um die ihn alle Schachreporter ebenso sehr beneiden werden, wie sie sein Eingeschlossensein bedauert haben.

Während in Jekaterinburg alles aufbricht, legt sich der Großmeister Daniel Rensch irgendwo in Amerika um halb drei Uhr morgens auf den Fußboden vor das eheliche Bett, um mit dem Licht seines Smartphones die Frau nicht aufzuwecken, als er mit dem Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik korrespondiert, den er für seine Show auf chess.com gewinnen will, die an diesem Tag mit Breaking News aufwarten wird.

So beginnt ein Wettlauf der Schachplattformen. Wer berichtet am schnellsten und intensivsten? Der Hamburger Streamingdienst chess24.com mit dem deutschen Großmeister Jan Gustafsson als Chefmoderator im Home Office bietet Weltmeister Magnus Carlsen und den Fide-Präsidenten Arkadi Dworkowitsch auf. Den Präsidenten haben sie bei chess.com auch, darüberhinaus die Exweltmeister Wladimir Kramnik und Viswanathan Anand.

Es sind Stunden des Echtzeitjournalismus, wie es sie im Schach noch nie gegeben hat. Der Fide-Präsident, der eben den Turnierabbruch verfügte, schaltet sich, wohl aus Moskau, vor einer Bücherwand mit einem Schachpokal sitzend, per Webcam in die Schach-Show zu und begründet seine Entscheidung. Magnus Carlsen – in seiner neuen, noch ziemlich leeren Wohnung in Oslo – sagt, dass er das richtig findet: "Wenn es einen Zeitpunkt gab, dann diesen. Es war die letzte Chance die Spieler rauszubekommen."