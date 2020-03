Ein Schachturnier als letzte internationale Sportveranstaltung. Und alle schauen zu, weil es kein Fußball, kein Tennis, keine Formel 1, kein gar nichts mehr gibt. Wer hätte sich das je träumen lassen! Nun ist es so weit, tief in Russland, in Jekaterinburg hinterm Ural. Acht Großmeister aus aller Welt haben es dorthin geschafft, einige unter Mühen; das Virus, das uns alle beschäftigt, ist nicht da oder noch nicht, man wird sehen.

Acht Großmeister, die Weltmeister anstelle des Weltmeisters werden wollen, aber nur einer wird am Ende das Recht zur Herausforderung von Magnus Carlsen erringen: derjenige, der nach 14 Runden – zweimal spielt jeder gegen jeden – die meisten Partien gewonnen haben wird.

Zwei Aspekte werden bei diesem Turnier im Vordergrund stehen, von denen zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, welcher von beiden am Ende dominieren wird. Wird es den Spielern gelingen, die verrückte Welt hinter sich zu lassen und in den konzentrierten Kampf abzutauchen? Werden sie Partien spielen, die sich ins Schachgeschichtsbuch einschreiben wie beim letzten Kandidatenturnier 2018 in Berlin?



Oder werden sie der Geruch von Desinfektionsmittel am Brett, das zweimal tägliche Fiebermessen, die im Spielsaal herumschwirrenden Ärzte immer wieder an das erinnern, was überall sonst das Geschehen bestimmt? Ian Nepomniaschtschi, einer der Russen im Feld, soll schon angedeutet haben, mit Atemmaske spielen zu wollen. Wenn nur einer der Spieler, der Schiedsrichter, der Veranstalter, der Journalisten positiv getestet wird, könnte der Traum, dass alle Welt mal nur dem Schach zuschaut, schnell zum Albtraum werden.

Am Dienstag um 12 Uhr deutscher Zeit geht es los. Das sind die acht Kandidaten:



Aus Amerika (und Italien) der Doppelstaatsbürger Fabiano Caruana, unterlegen im letzten WM-Kampf gegen Magnus Carlsen, wenn auch erst am letzten Tag. Er ist in Topform; er gilt als Favorit.

Aus China Ding Liren, der einen steilen Aufstieg hinter sich hat: zurzeit Platz 3 der Weltrangliste. Ding hat Carlsen letztes Jahr bei einem Turnier im Stechen geschlagen. Er ist so schmächtig wie furchtlos.

Aus Frankreich der Mann mit den drei Buchstaben, Maxime Vachier-Lagrave, von allen nur MVL genannt. Ein studierter Mathematiker, der vor Jahren eine Partie gespielt hat, die zu den allerschönsten überhaupt zählt.

Aus den Niederlanden Anish Giri, dessen Witz und Wortgewalt die Kraft seines Spiels noch übertrifft. Er ist kaum zu schlagen. Aber wird er endlich auch mal gewinnen? Es ist seine Gelegenheit.

Aus Russland kommen gleich drei Spieler, die den Ruf ihres Landes als stärkste Schachnation nach Jahren der Entbehrung wiederherstellen wollen: der abgebrühte Zeitnot-Zocker Alexander Grischtschuk, der unbekannte Kirill Alexejenko, von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet, und der schon erwähnte Ian Nepomniaschtschi, kurz Nepo, der Mann mit der Maske.

Schließlich Wang Hao, ein zweiter Chinese, dessen Chancen schwer einzuschätzen sind. Seine Spielstärke ist höher als das Maß seiner Vorbereitung; er scheint nicht so gut vernetzt zu sein wie seine Konkurrenten. Die letzten Wochen verbrachte er unfreiwillig in Tokio, weil er unter den Umständen von Corona nicht nach Peking zurückkehren wollte.



Der Schachreporter Leontxo García von El Pais vor der Skype-Kamera in seiner Hotelzimmerquarantäne in Jekaterinburg. © Ulrich Stock (Screenshot)

Russland hat am Montag dieser Woche alle Sportveranstaltungen abgesagt. Nur das Kandidatenturnier findet noch statt. Die Bedingungen sind für alle Beteiligten ungewöhnlich. Mehreen Malik, Caruanas pakistanisch-englische Managerin, schaffte es von Los Angeles nur bis nach London, wo sie wohnt; dann gab es keine Flüge mehr. Milan Dinić, der serbische Pressesprecher des Turniers, sitzt ebenfalls in London fest und muss nun aus der Ferne Nähe herstellen. Leontxo García aus Spanien, der erfahrenste aller Schachreporter, der seit 1983 von Weltmeisterschaften berichtet, schaffte es am Samstag zwar bis nach Jekaterinburg, sitzt dort aber seitdem in einem Hotelzimmer in Quarantäne. Das Zimmer darf er nur einmal am Tag kurz verlassen, wenn es saubergemacht wird. Dann geht er im Flur auf und ab. Freigang in der Schachhaft.

García wird in einer Poleposition sein, wenn sein zweiter Corona-Test in acht Tagen negativ ausfallen sollte. Bis dahin schreibt er über etwas, das er am Ort nicht sieht. Von den anderen weltweit herumreisenden Schachjournalisten scheint niemand bis zum Ural vorgedrungen zu sein.

Auch unser Schachreporter Ulrich Stock nicht. Er hatte ein Visum, die Flüge, ein Hotelzimmer – und musste alles in letzter Minute absagen, weil nach Russland kein Hereinkommen mehr ist. So befindet er sich jetzt in der Situation, in der viele Schachschaulustige sind: weit weg vom Geschehen zu sein. Recherchieren geht nun nur per Skype, Telefon und Internet.



Live zuschauen kann man den Partien, auch bei ZEIT ONLINE, über den deutschen Kanal von chess24. Nach jeder Runde veröffentlichen wir einen Bericht sowie eine Partieanalyse des in Berlin lebenden Großmeisters Niclas Huschenbeth.