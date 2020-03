Im Kandidatenturnier geht es jetzt richtig zur Sache. Die Welt mit ihren furchterregenden Partikeln verblasst; der Kampf gewinnt an Schärfe. Am dritten Spieltag im russischen Jekaterinburg will es der Hauptfavorit wissen. Fabiano Caruana, 27, mit einem Sieg und einem Remis an der Spitze liegend, trifft auf Ding Liren, 27, der zwei Niederlagen zu verkraften hat. Weltranglistenplatz zwei gegen Weltranglistenplatz drei. Mehr kann man als Schachpublikum nicht wollen, wenn Weltranglistenplatz eins gerade irgendwo in Norwegen in einer Hütte sitzt und mit häuslichen Tätigkeiten beschäftigt ist.



Wie geknickt ist Ding, wie angefasst? Er hat Weiß, immerhin. Weiß zu haben ist besser als Schwarz zu haben. Er kann Druck aufbauen statt Druck auszuhalten, oder er kann mit seinem Anzugsvorteil eine Remisvariante ansteuern, alles für die lieben Nerven. Denn das ist eine goldene Turnierregel: Nach einer Niederlage erstmal wieder in den sicheren Stand kommen, nur nicht den Hammer hervorholen, der einem am Ende bloß auf die Füße fällt.

So erwartet das Schachvolk Solidität von beiden Seiten. Ding werde nichts überhasten, Caruana seinen Vorsprung bewahren wollen – unentschieden! Aber es gilt für diese dritte Runde, was schon für die ersten beiden Runden galt: Erwartung ist die kleine Schwester der Überraschung.

Der deutsche Großmeister Niclas Huschenbeth zeigt die Partie des Tages in seinem Schachvideo: Ding Liren gegen Fabiano Caruana.

Ding eröffnet mit dem Doppelzug des Damenbauern, 1. d4. Es ist der sicherste aller Eröffnungszüge. Caruana tut es ihm gleich, 1. … d5. Mit dem zweiten weißen Zug kommt ein Damengambit aufs Brett, mit dem zweiten schwarzen Zug dann schon ein Knüllerchen. Caruana spielt Slawisch, eine Verteidigung, die er ausweislich der Datenbanken, in denen jede Meisterpartie gespeichert wird, seit Jahren nicht angewendet hat.

Das ist nicht an sich gut oder schlecht, aber es signalisiert: Das, auf das du dich vorbereitet hast, kannst du vergessen. Ding überlegt kurz. Soll er ambitionslos fortsetzen im Soliditätssinne? Nein, das wäre nicht sein Stil. Er nimmt die Herausforderung an und wählt eine kraftvolle Zugfolge, die ihn geradewegs in einen Variantendschungel führt. Er verzichtet auf die Rochade und weicht mit seinem König im neunten Zug auf die zweite Reihe aus – sehr ungewöhnlich und von nun an Thema des Kampfes: Dein König wird keine Ruhe mehr finden.

Caruana bringt sofort ein bis dahin noch nie gespieltes Bauernopfer und gibt wenige Züge später einen weiteren Bauern, um seine Figuren in Stellung zu bringen. So entsteht das zweite Thema der Partie: Ich habe zwei Bauern mehr als du, und wenn ich meinen König irgend retten kann, gehst du an deinem materiellen Defizit zugrunde.