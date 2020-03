Während in Deutschland und seinen Nachbarländern am Dienstagmittag das alltägliche Leben mehr und mehr erstirbt und viele Leute schon ratlos zu Hause sitzen, kommt im sehr weit entfernten Jekaterinburg Schwung in die Sache. Das von den Umständen her wohl seltsamste Turnier der Schachgeschichte beginnt pünktlich um 16 Uhr lokaler Zeit.



Nicht viele Journalisten haben am Ort Gelegenheit auf ihre Uhr zu schauen. Die meisten sind irgendwo anders, gar nicht erst losgefahren oder auf der Strecke geblieben, ausgebremst von einem Virusgeschehen und seiner Bekämpfung. Sie sitzen vor den Bildschirmen der Videoübertragung.

Aber die acht Spieler sind da, setzen sich, je zu zweit gegenüber, geben einander die Hand oder auch nicht. Der Händedruck vor und nach der Partie ist üblich bei Turnieren. Den Handschlag zu verweigern gilt als unfreundlich und unsportlich. Hier hat es die Weltschachorganisation Fide den acht Kämpfern ausdrücklich freigestellt, wie sie sich begrüßen wollen.

Schach ist eine Kontaktsportart auch jenseits des Handschlags. Zunächst berührt jeder Spieler nur seine eigenen Figuren, die weißen oder die schwarzen, doch nach wenigen Zügen schon wird ein Bauer geschlagen, ein Springer getauscht und zur Ausführung dieser Aktion gehört das Entfernen des gegnerischen Materials vom Brett. Man fasst also etwas an, das gerade jemand anders angefasst hat.

Und was fasst man dann nicht noch alles an! Wer Schachspielern zusieht, weiß es: Sie fassen sich gedankenverloren an die Nase, zupfen sich grübelnd am Ohr, stemmen die Faust ins Kinn, reiben sich die Augen, drücken mit beiden Händen gegen die Schläfen, um die Konzentration zusammenzuhalten. Schach ist ziemlich unhygienisch.

Deshalb stehen in Jekaterinburg erstmals kleine Fläschchen mit Desinfektionsmittel neben den Schachuhren. Jeder Großmeister kann sich zwischendurch die Hände benetzen, um Viren und Bakterien abzuwehren.

Mittlerweile auch ein Schach-Accessoire: Desinfektionsmittel © Lennart Ootes/​Fide

Reger Gebrauch wird davon nicht gemacht. Jedenfalls ist es in der Übertragung nicht zu sehen. Auf einem Bild hält der Russe Alexander Grischuk ein Fläschchen in der Hand, als wäre es ein Flachmann – bloß ist hier Nüchternheit das A und O. Grischuk scheint alle Gegebenheiten genauer als andere zu prüfen, um sie auf eine ihm gemäße Weise zu adaptieren. So sitzt er nur zu Beginn der ersten Runde auf dem großen, luxuriösen Sessel mit dem grün-abgesteppten Bezug, der aus der Ferne wie Leder wirkt. Bald nimmt er, anders als die anderen Sieben, auf einem ganz einfachen Stuhl Platz, der aus dem Zuschauerraum geholt wird. Wie er dann da am Brett lümmelt sieht sehr gewöhnlich aus, wie in irgendeinem Schachverein.

Der riesige Zuschauerraum ist übrigens leer. Kein Zuschauer da. Das Hyatt Regency Hotel von Jekaterinburg bleibt dem Schachvolk versperrt. Niemand soll Ansteckendes hineintragen. Zweimal täglich werden alle Mitwirkenden medizinisch untersucht. Was geschähe, wenn die Ärzte etwas finden sollten, bleibt allerdings unklar.