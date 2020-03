Würfeln könnte während einer Schachpartie helfen, wenn ein Spieler sich zwischen mehreren guten Zügen einfach nicht entscheiden kann. Natürlich ist Würfeln untersagt, Schach soll ja kein Glücksspiel sein, sondern ein Messen geistiger Kräfte.

Dabei spielt Glück in jedem Turnier eine Rolle, erwachsend aus den Ungenauigkeiten und Fehlern, die einer macht und die der andere auszunutzen versteht. Die sechste Runde des Kandidatenturniers in Jekaterinburg bietet dafür allerschönste (und -bitterste) Anschauung.

In der Paarung zwischen dem Russen Ian Nepomniaschtschi, Spitzname Nepo, und dem Chinesen Ding Liren baut sich im Mittelspiel eine erhebliche Spannung auf. Ding, als Mitfavorit ins Turnier gestartet, verspürt nach zwei Niederlagen keinen gesteigerten Drang zum Remis. Er will, wie alle acht, dieses Turnier gewinnen, denn nur der Sieger erhält das Recht, mit Magnus Carlsen um den Weltmeistertitel zu spielen. Also muss er jetzt mal punkten.



Mit den schwarzen Steinen ist das nicht so einfach, zu ambitioniertes Versuchen führt auf diesem Niveau schnell in den Abgrund. Ding hat einen vorgerückten Bauern im Zentrum, der die weiße Stellung wie ein Keil in zwei Hälften teilt. Soweit ganz schön, aber der Bauer hat keine Bauern an seiner Seite, er ist ein einsamer Avantgardist, sozial isoliert, wie man heute sagen würde, und Ding muss ihn immer im Auge behalten, auf dass er ihm nicht verloren geht. Zudem schickt er noch einen zweiten Avantgardisten los, der an der weißen Königsstellung lauert, um irgendwann beim Mattsetzen zu helfen. Auch dieser Bursche neigt zur Schwäche.

Der deutsche Großmeister Niclas Huschenbeth zeigt die Partie des Tages in seinem Schachvideo: Ian Nepomniaschtschi schlägt Ding Liren.

Nepo dagegen hat einen gefährlichen Freibauern auf der sechsten Reihe, von seinen Türmen kraftvoll unterstützt. Zwei Felder noch vor, und er wird sich in eine Dame verwandeln. Nepo macht vieles richtig, aktiviert seine Figuren, und irgendwann sieht er den kritischen Moment gekommen, in dem er seinen Druck in einen Sieg ummünzen möchte.

Just in diesem Moment besinnt sich Ding auf seinen Avantgardisten am weißen Königsflügel. Er zieht die Dame heraus und droht ein Matt in zwei Zügen. Nepo hat nun die Wahl. Gibt er ein Schach mit weiterem Bauerngewinn und völliger Entwaffnung? Oder sichert er zunächst – auch mit Bauerngewinn – die lange Diagonale, auf der Schwarz seinen Mattangriff führen will? Amateure würden gleich Schach geben, unmittelbaren Zwang anzuwenden macht ja immer Spaß. Große Meister haben die Vorsicht im Blut.

Stellung nach dem 31. Zug, schwarze Dame von d7 nach g4. Nepo hat die Wahl: Mit der Dame auf e8 Schach geben – oder auf d5 den Bauern nehmen und die Diagonale sichern? © chess24

Nepo besetzt also die lange Diagonale. Ist das nun Glück oder Pech? Und für wen? Wir werden es gleich sehen. Ding greift mit seinem Außenturm die Dame an. Der Turm ist nicht gedeckt. Die Dame könnte ihn nehmen. Aber dann würde sie die lange Diagonale verlassen, und Nepo würde in zwei Zügen mattgesetzt. Die Dame weicht also aus, ein Sidestep entlang der Diagonalen. Ding überlegt. Die Lage ist, wie sagt man auf Mandarin, beschissen. Er zieht nochmals den Turm, greift wieder die Dame an; nun gibt sie das zuvor ausgelassene Schach, und die schwarze Stellung fliegt komplett auseinander.

Nepo glaubt noch im anschließenden Videointerview an seinen überzeugenden Sieg und sträubt sich sichtlich gegen den schwarzen Hammerzug, nach dem er gleich gefragt wird. Aber es lässt sich nicht bestreiten: Ding, der sonst alles sieht, hätte mit einer verblüffenden Kombination das Ende abwenden und ein Unentschieden erreichen können.

Er hätte dazu drei Züge finden müssen, nach denen er materiell komplett auf Verlust gestanden hätte, mit einem ganzen Turm weniger. Aber wie durch ein Wunder wären seine Drohungen gegen den weißen König so stark gewesen, dass Nepo all seinen Vorteil wieder hätte hergeben müssen. Hätte, hätte! Er hat's nicht gesehen.