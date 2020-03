Am Samstagabend hat Max Hartung im Sportstudio angekündigt, diesen Sommer auf keinen Fall bei Olympia zu starten. Er forderte das Internationale Olympische Komitee (IOC) auf, die Spiele zu verschieben. Nun kam es so, die Spiele in Tokio wurden auf 2021 verschoben. Uns erzählt der Säbelfechter und Gründungspräsident der Sportlervereinigung Athleten Deutschland e. V. von seinen Gesprächen mit anderen Sportlerinnen und Sportlern – und erklärt, wie es jetzt weitergeht.

ZEIT ONLINE: Herr Hartung, was sagen Sie zur Verschiebung der Spiele?

Maximilian Hartung: Ich bin erleichtert, dass die Unsicherheit vorbei ist. Wir haben jetzt ein neues Zieldatum und können uns in den nächsten Tagen in Ruhe hinsetzen. Wir werden per Skype besprechen, wie wir die neue Situation angehen.

ZEIT ONLINE: Olympia soll nun spätestens im Sommer 2021 stattfinden.



Hartung: Nach dem, was man aktuell weiß, ist das vernünftig. Ich hoffe, dass die Weltgemeinschaft die Pandemie schnell in den Griff bekommt und wir unseren Sport wieder wie gewohnt ausüben können.

ZEIT ONLINE: Was sagen die anderen Sportler?

Hartung: Ich habe seit der Entscheidung des IOC noch nicht mit vielen Sportlern gesprochen, aber davor natürlich. Ich glaube, für einige, die versucht haben, ihre komplexen Sportarten im Hinterhof zu betreiben, ist die Verschiebung eine große Erleichterung.

ZEIT ONLINE: Wie ging es Ihnen zuletzt, als die Olympia-Verschiebung noch nicht sicher war?

Hartung: Es war natürlich alles sehr aufregend. Gar nicht so sehr wegen mir, ich hatte mich ja schon entschieden, diesen Sommer auf keinen Fall teilzunehmen. Sondern weil ich von den Athletinnen und Athleten, mit denen ich gesprochen habe, viele traurige Geschichten gehört habe. Manche Sportler sind jetzt in der Form ihres Lebens. Andere stehen am Karriereende. Bei wieder anderen macht der Körper Probleme. Die haben die Sorge, dass sie bald nicht mehr ihre besten Leistungen bringen können.

ZEIT ONLINE: Wollten einige, dass die Spiele noch in diesem Jahr stattfinden?

Hartung: Es sind natürlich welche dabei, denen das jetzt extrem schwerfällt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich die Athleten alle sehr intensiv damit beschäftigt haben, was gerade in der Welt los ist. Da hat keiner leichtfertig gesagt: "Mir ist egal, was in der Welt passiert. Hauptsache, ich kann meinen Sport machen."

ZEIT ONLINE: Es hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, als Sie am Samstagabend einen Olympiastart in diesem Sommer ausschlossen. Auch andere Sportler wollten eine schnelle definitive Entscheidung. War das ein gemeinsam gesetztes Zeichen für das Mitspracherecht von Sportlern?

Hartung: Das kann man so deuten. Weltweit sind ja viele Athleten vorangegangen und auch in Deutschland haben viele früh die Verlegung der Spiele gefordert. Man sieht mehr und mehr, dass wir Sportler großen Einfluss haben, wenn wir unsere Stimme nutzen.