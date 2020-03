Einen Mundschutz aufzusetzen, bevor er an der Haustür klingelt, ist für Marian Wolff noch jedes Mal ein komisches Gefühl. "Aber die Sicherheit geht vor. Ich will ja niemanden in Gefahr bringen", sagt er. Bis vergangene Woche war er beim 1. FC Nürnberg noch als Trainer für gesundheitsfördernde Bewegungsprojekte an Grundschulen und Kindergärten zuständig. Seit dem wegen des Coronavirus Schulen und Kindergärten schließen mussten, hat er in seinem ursprünglichen Job nichts mehr zu tun. Also wurde er zum Einkaufshelfer.

Der 1. FC Nürnberg ist einer jener Proficlubs, die in der Krise mit anpacken. Täglich von 9:30 bis 12:30 Uhr können ältere und bedürftige Menschen bei der Telefonhotline des FCN anrufen und Bestellungen aufgeben. Fruchtjoghurt, Nudeln und Klopapier werden anschließend in Zusammenarbeit mit einer Supermarktkette zusammengestellt. Nachmittags werden die Waren mit Kleinbussen ausgeliefert, in denen sonst Jugendspieler des Vereins zu den Spielen gefahren werden.



Auf dem Gelände des Nürnberger Clubs steht das Vereinsleben praktisch still: Die Zweitliga-Mannschaft ist in Quarantäne, weil der Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger positiv auf das Virus getestet wurde. Spiel- und Trainingsbetrieb wurden ausgesetzt. Nur in den Räumen des Fan- und Zuschauerservice schieben die Einkaufshelfer Telefondienst. "Wir sind gesund, zählen zu keiner Risikogruppe und können sowieso nicht regulär arbeiten", sagt Lukas Fuchs vom 1. FC Nürnberg, dessen Corporate-Social-Responsibility-Abteilung die Idee hatte. Also unterstützen sie Menschen, die sich gerade selbst nicht mehr versorgen können.



Eine, die den Service in Anspruch genommen hat, ist Ilse Hinkelmann. Brot, Butter, ein bisschen Obst und Gemüse hat sie bestellt. Zehn Minuten bevor er da war, hat Marion Wolff angerufen. "Und dann hat es auch schon geklingelt. Er stand mit Mundschutz vor mir. Da bin ich natürlich auch weggeblieben", sagt die 90-Jährige. Sie war neun Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat erlebt, wie Nürnberg ausgebombt wurde und auch die anschließende Hungerzeit hat sie mitgemacht. Covid-19 macht ihr da erst mal keine Angst. Nur der Gedanke, dass die Versorgung mit Lebensmitteln nicht aufrechterhalten werden könnte, bereitet ihr Sorge.



Am Montag war sie, auf ihren Stock gestützt, im Supermarkt. "Ich brauchte dringend ein paar Sachen", sagt sie. Salz zum Beispiel. "Ich war sehr enttäuscht: Es gab keines mehr!" Ihre Kinder können ihr den für ältere Leute in diesen Tagen potenziell gefährlichen Einkauf nur bedingt abnehmen. Die Tochter lebt im Allgäu, der Sohn in Frankfurt. Letzterer hat übers Internet aber von den Club-Einkaufshelfern erfahren und die Telefonnummer an seine Mutter weitergegeben.



Facebook, Instagram, die Website – "über diese Medien erreichen wir die Zielgruppe leider nicht", sagt Hannes Orth, der Fanbetreuer beim Club ist und aktuell auch die Einkaufshelfer-Hotline des Clubs betreut. Über 40 Anrufe hat er in den vergangenen zwei Tagen angenommen. Um über das Angebot weiter zu informieren, wolle man in den nächsten Tagen auch Flugblätter in die Briefkästen werfen. "Alle wollen helfen, es gibt eine große Solidaritätswelle", sagt Orth. Seit das Projekt läuft, rufen immer wieder Fans an, aber auch Leute, die sonst nichts mit dem Verein zu tun haben, und bieten ihre Unterstützung an.