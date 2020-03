Erst ging noch alles gut. Zwar fehlte der Glamour, aber das olympische Feuer wurde auch so entzündet. In Olympia natürlich, dem Ursprungsort des weltweit größten Sportevents nahe Athen. Normalerweise wären 12.000 Zuschauer gekommen, wegen des neuartigen Coronavirus aber waren nur 100 Offizielle des Internationalen Olympischen Komittees eingeladen. Auf dem Landweg sollte die Fackel dann nach Athen getragen und am Mittwoch nächster Woche per Charterflug nach Ostasien transportiert werden.



Schon am zweiten Tag aber wurde der Fackellauf abgebrochen. Die griechischen Offiziellen hatten zwar die Bevölkerung aufgerufen, den Lauf nicht zu besuchen, zu hoch sei das Risiko, dass sich jemand infiziere. Die Griechen aber hörten nicht. Nachdem der britische Schauspieler Gerard Butler die Fackel übernommen hatte, bekannt aus 300, in dem er den König der Spartaner spielte, war der Trubel so groß, dass alle weitere Stationen in Griechenland gestrichen wurden.



Bedenken von Experten

Vorzeichen also, wie sie schlechter nicht sein könnten für die größte Sportveranstaltung des Jahres. Wenn sie denn stattfindet. Weltweit sind derzeit offiziell mehr als 130.000 Menschen mit Covid-19 infiziert. In Japan sind es mehr als 1.400 bestätigte Fälle und wie in fast jedem Land ist die Tendenz steigend. Schon im Februar gaben von der Regierung und dem olympischen Organisationskomitee eingesetzte unabhängige Gesundheitsexperten zu bedenken: Angesichts der derzeitigen Situation wäre Japan nicht imstande, eine Großveranstaltung wie die Olympischen Spiele auf sichere Weise auszutragen. Dafür fehle den Institutionen des Landes eine passende Strategie.



Ist Japan einige Wochen später schon besser eingestellt? Die Regierung schenkt der Sache jedenfalls viel Beachtung. In der vergangenen Woche hat das japanische Parlament über die Modifizierung eines Gesetzes debattiert, die es dem Premierminister Shinzo Abe erlauben soll, aufgrund der gesundheitspolitischen Lage den nationalen Ausnahmezustand auszurufen. Abe, der dieses Gesetz auch ohne die Stimmen der Opposition durch die beiden Parlamentskammern bringen kann, stellte die Bevölkerung schon letzte Woche auf einen nahenden Notstand sein. Bisher konnte er allen Schulen und Veranstaltern diverser Großevents nur dringend dazu raten, die Tore vorerst nicht mehr aufzusperren. Dann kann er es anordnen.



Die Liste abgesagter oder reduzierter Sportveranstaltungen in Japan ist schon jetzt beeindruckend. Nachdem Ende Februar die Marathons von Tokio und Nagoya ihr Läuferfeld jeweils auf Profis beschränkten, verkündete die Profifußballliga J-League ein Aussetzen aller Spiele. Bald folgten die Profiligen im Baseball und Rugby mit Einschränkungen und Unterbrechungen. Ein großes Turnier in der Traditionssportart Sumo fand nun ohne Zuschauer statt. Und auch Vorbereitungsveranstaltungen für die Olympischen Spiele selbst wurden schon abgespeckt oder verschoben.