Luca Kilian, Innenverteidiger beim SC Paderborn, war einer der ersten Fußballprofis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Deshalb musste ein Teil der Mannschaft in Quarantäne. Nach zwei Tagen Fieber und Schüttelfrost geht es Kilian wieder besser. Der Geschäftsführer Sport des Clubs, Martin Przondziono, muss derweil das Unplanbare planen: Wann und wie kann seine Mannschaft wieder Fußball spielen?

ZEIT ONLINE: Herr Przondziono, wie geht es Ihnen und Ihrer Mannschaft?

Martin Przondziono: Mir geht es gut. Es ist sehr viel Arbeit zurzeit, aber das geht sicherlich vielen so. Der Mannschaft geht es so weit auch gut. Bis auf Luca Kilian zeigt niemand Symptome. Derzeit sind alle, die mit Luca Kontakt hatten, in Quarantäne. Wir haben die gesamte Mannschaften testen lassen und erwarten am Donnerstag die Ergebnisse (Update der Redaktion: Alle weiteren Tests waren negativ).

ZEIT ONLINE: Wie verbringen die Spieler in Quarantäne die Tage?

Przondziono: Jeder nutzt die Zeit für sich. Die, die zu Hause sind, haben bestimmt etwas Langeweile. Die Spieler haben sich aus unserem Fitnessraum Hanteln und dergleichen mitgenommen. Wir haben allen auch Spinning Bikes geliefert. So können sie täglich trainieren und zumindest eine Grundfitness halten. Die Trainingspläne werden dafür laufend angepasst und den Spielern zur Verfügung gestellt.

ZEIT ONLINE: Gibt es schon Anzeichen von Lagerkoller?

Przondziono: (lacht) Bis jetzt hat noch niemand bei mir angerufen und gesagt: "Hol mich hier raus." Die Jungs kommunizieren untereinander, da habe ich keinen Einblick.

ZEIT ONLINE: Sie sind Manager eines Fußballteams in Quarantäne. Wie managt man da?

Przondziono: Wir stehen vor allem mit Rat und Tat zur Seite. Wenn eine Unsicherheit auftritt, versuchen wir die direkt zu beseitigen. Da machen vor allem unser Athletiktrainer und der Teammanager einen hervorragenden Job. Es ging ja auch ziemlich plötzlich. Die Spieler, die in Quarantäne mussten, wurden um 10 Uhr getestet, um 10.30 Uhr nach Hause geschickt und durften das Haus nicht mehr verlassen. Da war keine Zeit mehr fürs Einkaufen. Gerade für Singlespieler aus dem Ausland ist das schwierig.

ZEIT ONLINE: Sie schleppen derzeit also Einkaufstüten statt Papierstapel?

Przondziono: Nein, das macht zum Glück eine lokale Supermarktkette für uns. Aber es geht hier am Ende ja um Menschen, nicht um Fußballspieler. Wir mussten schon dafür sorgen, dass einigen Spielern Lebensmittel geliefert werden. Ich wäre mir im Zweifel nicht zu schade gewesen, das selbst zu machen. Derzeit habe ich aber im Hintergrund sehr viel zu tun, um den Laden am Laufen zu halten.

ZEIT ONLINE: Was steht da konkret gerade an?

Przondziono: Es sind vor allem wirtschaftliche Themen im Vordergrund. Wir haben auf die Entscheidung von DFL und Uefa gewartet. Jetzt geht es darum, welches Szenario für uns vorstellbar ist und welche nicht. Das bedarf intensiver Diskussion und Analyse.

ZEIT ONLINE: Was können Sie sich gar nicht vorstellen?

Przondziono: Vorstellen muss man sich erst mal alles. Wir gehen davon aus, und so ist es ja erst mal vereinbart, dass wir die verbleibenden Spiele der aktuellen Saison bis zum 30. Juni absolvieren. Aber wir müssen uns eben auch auf andere Szenarien vorbereiten. Da gibt es viele vertragsrechtliche und versicherungstechnische Fragen. Das muss man erst mal verstehen. Deshalb telefonieren wir derzeit sehr viel mit Anwälten, dem Gesundheitsamt und vielen anderen.

ZEIT ONLINE: Sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden, wären sie abgestiegen.

Przondziono: Das ist das einzige Szenario, das wir nicht hinnehmen würden. Aber das ist bis jetzt auch kein Szenario.

ZEIT ONLINE: Bislang ist die Bundesliga bis zum 2. April ausgesetzt. Es könnte ja aber durchaus sein, dass auch im Mai nicht gespielt werden kann. Was dann?