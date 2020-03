Am vergangenen Spieltag hingen in Bundesliga-Stadien viele Spruchbänder, auf denen von Korruption beim DFB zu lesen war. Ab diesem Montag stehen die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger in der Schweiz vor Gericht, zudem der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst Schmidt und der frühere Fifa-Generalsekretär Urs Linsi. Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona (Tessin) müssen sie sich gegen den Vorwurf des Betrugs in Mittäterschaft oder Gehilfenschaft erwehren.

Es geht um die Weltmeisterschaft 2006, das Sommermärchen, eines der bislang größten gesellschaftlichen Ereignisse in diesem Jahrhundert. Die Welt war zu Gast bei Freunden, Deutschland entdeckte seine Weltoffenheit. Doch im Oktober 2015 berichtete der Spiegel über schwarze Kassen und leitete einen der größten Skandale der deutschen Sportgeschichte ein. Spätestens seitdem steht der Verdacht im Raum, Deutschland habe sich den Zuschlag, den die Fifa am 6. Juli 2000 in einer knappen Abstimmung erteilt hatte, erkauft. 12:11 bei einer Enthaltung lautete das Ergebnis im Duell mit Südafrika.



Die ominöse Zahlung von 6,7 Millionen Euro

Im Zentrum der Anklage steht eine Zahlung, deren Geldfluss verzweigter und krummer kaum sein kann und die ein damaliger DFB-Mitarbeiter in einer Mischung aus Erschrecken und Erstaunen als Verschleierung "am Hochreck" bezeichnete. Franz Beckenbauer hatte aus bis heute unbekannten Gründen rund 10 Millionen Schweizer Franken Schulden beim damaligen Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus. Das WM-Organisationskomitee des DFB beglich diesen Kredit. Offiziell deklariert wurde diese Zahlung in verschleiernder Absicht als Beitrag zu einer WM-Eröffnungsgala, die im Januar 2006 abgesagt wurde, worauf das WM-OK seine Überweisung nicht zurückforderte.



Aus einem mehr als 350 Seiten langen Bericht (PDF), den die Kanzlei Freshfields im Auftrag des DFB erstellt hat, geht der exakte Zahlungsfluss hervor:

Mai bis Juli 2002: Von einem Konto, dessen Inhaber Beckenbauer und sein damaliger Berater Robert Schwan waren, gingen in vier Tranchen insgesamt 6 Millionen Schweizer Franken auf ein Konto der Schweizer Anwaltskanzlei Gabriel/Müller. Diese Summe wurde, gemäß Freshfields, sodann an ein Konto der Kemco Scaffolding Co. bei einer Bank in Katar weitergeleitet. Alleiniger Anteilseigner war Mohamed bin Hammam. Das damalige Mitglied der Fifa-Exekutive bestreitet dies.

August 2002: Louis-Dreyfus wies eine Zahlung von 10 Millionen Schweizer Franken auf das Konto der Kanzlei Gabriel/Müller an.



September 2002: Das Konto von Beckenbauer und Schwan, der im Juli 2002 verstarb, wurde durch eine Zahlung von Gabriel/Müller über rund 6 Millionen Schweizer Franken ausgeglichen. Zudem flossen 4 Millionen Schweizer Franken an die Kemco Scaffolding Co. Das Zwischenergebnis: Louis-Dreyfus hatte 10 Millionen Franken weniger, die Firma in Katar 10 Millionen Franken mehr.

27. April 2005: Nachdem Louis-Dreyfus mehrfach auf Rückzahlung gedrängt und dabei Günter Netzer als Mittelsmann eingeschaltet hatte, zahlte der DFB 6,7 Millionen Euro (entsprach 10 Millionen Franken) an die Fifa mit dem Verwendungszweck "Kostenbeteiligung OK an Fifa Football Gala". Freigezeichnet war die Zahlung von Theo Zwanziger und Horst Schmidt. Die Fifa leitete das Geld als Durchlaufposten unmittelbar auf das Konto von Louis-Dreyfus weiter. Endergebnis: Der DFB zahlte unter falschen Vorzeichen 6,7 Millionen Euro an die Kemco Scaffolding Co.



Der Zweck der Zahlung

Darüber kursieren fünf Theorien:

a) Es war Schmiergeld für die Fifa-Finanzkommission, in der unter anderem die später wegen Korruption von der Fifa-Ethikkommission lebenslang gesperrten Julio Grondona, Jack Warner und Mohamed bin Hammam saßen, damit Deutschland einen WM-Organisationszuschuss von 250 Millionen Franken erhält.

b) Es war eine nachträgliche Honorierung für Wahlstimmen aus Asien. Von dort hatte Deutschland 2000 wohl vier der zwölf Stimmen erhalten. Insbesondere der südkoreanische Hyundai-Erbe Chung Mong Joon soll sich vor der Abstimmung als Wackelkandidat herausgestellt haben. Möglicherweise hat nach dessen Absprung Jack Warner seine Stimme für Deutschland abgegeben, damit das Votum gegen Südafrika mit 12:11 für den DFB ausfiel.



c) Das Geld hat der Wiederwahl Sepp Blatters im Jahr 2002 gedient. Der DFB, der 1998 noch Blatters Widersacher Lennart Johansson unterstützt hatte, könnte sich auf diesem Weg das Wohlwollen des Präsidenten gesichert haben. Auf diese Version lässt ein Zitat Beckenbauers schließen, der laut Freshfields zu Niersbach gesagt haben soll: "Der ist auch mit meinem Geld gewählt worden."

d) Es handelt sich um ein verdecktes Honorar für Franz Beckenbauer. Der war ehrenamtlicher Chef des WM-OK, allerdings nur offiziell. 2016 räumte der DFB ein, ihm in den Jahren 2005 und 2006 über Werbeverträge ein Honorar von 5,5 Millionen Euro gezahlt zu haben, das darüber hinaus erst 2010 nach einer Betriebsprüfung versteuert wurde.

e) Die Süddeutsche Zeitung hält mit Berufung auf Frankfurter Steuerermittler für möglich, dass es sich um einen Scheinvertrag im TV-Rechtegeschäft handeln könnte. Dieser sei im Zuge der Insolvenz der Kirch-Gruppe im Jahr 2002 geschlossen worden, die die Rechte an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 besaß. An wen genau dieses wertvolle Erbe ging, ist unklar. Allerdings existiert die schriftliche Notiz des Bankberaters von Louis-Dreyfus aus der relevanten Zeit, der auf einen Kredit an einen Freund hinwies: "F. B., eine international anerkannte, absolut saubere Persönlichkeit". Ein weiteres Indiz für diese Theorie: Der Verwendungszweck der Überweisung lautete "Erwerb von TV-Rechte Asien Games".

Viele Juristen, Journalisten und Expertinnen haben sich Jahre mit dem Fall befasst, ohne ihn letztlich klären zu können. Dass der Prozess in der Schweiz das Rätsel lösen wird, gilt als unwahrscheinlich. Und die Betroffenen sprechen bislang nicht. Mohamed bin Hammam, der mutmaßliche Empfänger des Geldes, wurde von der Fifa nicht gefragt. Vermutlich wird diese Suche enden wie die nach den schwarzen Kassen von Helmut Kohl.