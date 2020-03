Leer sind die Sporttage, und trüb. Kein Live-Sport, zumindest fast keiner. Da hilft nur Ersatzprogramm. Zum Beispiel Bücher, Filme, Musik. Die gibt es nämlich auch aus der Welt des Sports. Unser Team aus Redakteuren und Autoren hat seine Favoriten zusmamengestellt.



Das Sportbuch

André Agassi: Open

Das Genre Sportlerautobiographie hat viel Belangloses hervorgebracht. Das Selbstportrait André Agassis ist eine seltene Ausnahme. Darin beschreibt er seinen Weg vom gequälten Tenniskind zur Nummer 1 der Welt als einzige Leidensgeschichte. In seinen Erinnerungen schont Agassi weder sich und seine Hassliebe zum Tennis noch seine ehemaligen Gegner. Das Buch könnte nämlich auch den Untertitel tragen: Ich hasse Boris Becker, diesen Tennisteutonen mit den Fleischwurstoberschenkeln. Das Gegenteil, das steht auch im Buch, gilt natürlich für Steffi Graf, Agassis Ehefrau. (Oliver Fritsch)

Frank Goosen: "Weil Samstag ist. Fußballgeschichten" Als Norddeutscher, der aus einem Kaff an der Ostsee stammt, ist mir der Ruhrpöttler eher obskur. Lange Zeit dachte ich, dass dort alle wie Atze Schröder und Ralf Richter ticken. Dann habe ich Frank Goosens herzerwärmendes "Weil Samstag ist gelesen", die Leidensgeschichte eines Fans des VfL Bochum. Rührender Witz mit ganz viel Kodderschnauze. Goosen, der in der gleichen Humorliga wie Horst Evers pöhlt, konnte sogar meine Rostocker Liebe zum VfL Bochum neu entflammen. (1999, Majak! Majak! Majak!) (Hannes Hilbrecht)



David Remnick: King of the world

Natürlich ist über Muhammad Ali alles geschrieben, gesendet und vertont. Wohl auch deshalb kreist David Remnick, Chefredakteur des New Yorker in seiner Biografie um Ali herum wie ein Satellit um die Erde. Das Buch ist ein Sportepos, die sich über die soziale Lage der USA beugt und Alis Weigerung, weder der gute noch der schlechte Schwarze zu sein, detailliert nachvollzieht. Es quillt über vor Nebenfiguren, doch keine ist überflüssig. Remnick erzählt, wie Ali seinen ikonischen Boxstil und sich selbst erfand und wie er zum größten Sportler des vergangenen Jahrhunderts wurde. (Fabian Scheler)

Uwe Seeler: Alle meine Tore



Für ein wenig Heimeligkeit in diesen schwierigen Zeiten: In der Erstausgabe dieser viele Jahre später überarbeiteten Biografie des kleinen großen Hamburgers, nimmt uns Uwe mit auf die von Granatsplittern bereinigten Nachkriegsbolzplätze, nicht enden wollenden Radtouren zum Trainingsplatz am Ochsenzoll und an den Verhandlungstisch mit Inter Mailand. Highlight: Seelers Erfahrungen mit Schnaps und Schuhcreme im ersten Trainingslager mit dem HSV. Zitat: "Ihr Rotznasen! Nicht mal trinken könnt ihr!" (Alex Raack)

Hunter S. Thompson: The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved

Wie schreibt man eine Reportage über ein Sportereignis, dessen Ausgang man gar nicht gesehen hat weil die Plätze so schlecht waren und man außerdem hochgradig betrunken war? Man schreibt einfach über alles, was nicht direkt mit Sport zu tun hat: Hunter S. Thompsons Reportage vom Kentucky Derby 1970, erschienen im kurzlebigen Magazin Scanlan's Monthly handelt deshalb auch nicht von schnellen Pferden, sondern von den menschlichen Abgründen am Rande, von zehntausenden wohlbetuchten Besuchern, die am Rande des Rennens saufen, kotzen, kopulieren und mit jeder Runde wahnsinniger werden, weil sie immer mehr Geld verlieren. Mit The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved begründete Thompson das Genre des Gonzo-Journalismus, das er in den folgenden Jahren noch perfektionieren sollte. (Eike Kühl)

Haruki Murakami: IQ84



Allein schon das Buch als Objekt ist Sport: 1500 Seiten verpackt in zwei Hardcoverbüchern, das riecht nach einer Aufgabe für Matthias Steiner. Die Protagonistin Aomame war als Kind notgedrungen ein Volleyball-Talent und arbeitet jetzt als Fitnesstrainerin. Als solche hat sie Fähigkeiten erlernt, die es ihr ermöglichen ihre Opfer unbemerkt zu töten. Über mehrere Monate hält sie sich verschanzt in einer Wohnung mit Stretching fit - passt also perfekt in unsere Zeit. (Jakob Weber)

Nanni Ballestrini: I Furiosi



Nanni Ballestrini war italienischer Schriftsteller der seine Aufmerksamkeit schon immer den Werktätigen widmete. Weil das Interesse junger Arbeiter aus den tristen Mailänder Satellitenstädten vor allem aber der Fußballfankultur galt, widmete er ihnen 1994 I Furiosi, eine Geschichte über die "Rotschwarzen Brigaden" des AC Mailand. Ein furioses Werk über den Ausbruch aus einem Alltag ohne Sinn, Drogenexzesse und Schlägereien, ohne Punkt und Komma, dass schon längst zum Klassiker der Literatur über Ultras geworden ist. (Edgar Lopez)

Ronald Reng: Spieltage

Vielleicht hat Ronald Reng in seinem inzwischen breiten Oeuvre an Fußball-Biografien (unter anderem auch das monumentale "Robert Enke" und zuletzt 2019 "Miro") auf die Dauer etwas überbetont, dass es ihm nie nur darum geht, die einzelne Person zu erzählen, sondern ihr Schicksal immer als symptomatisch für einen bestimmten Abschnitt der Profisportgeschichte. Wie aber in "Spieltage" von 2013 50 Jahre Bundesliga mit dem Allerweltsprofi und -trainer Heinz Höher durchlebt werden, der über lange Jahre nie ganz oben, aber immer dabei war, das bleibt beispielhaft. In diesen nostalgischen Tagen (und wenige Monate nach Höhers Tod) besonders bewegend: wie unser Held am Ende seiner Laufbahn, zu Beginn der Zehnerjahre, den Kontakt zum Geschäft so schleichend wie endgültig verliert. (Johannes Schneider)



Thomas Pletzinger: The Great Nowitzki

Das Beste an diesem Buch sind die Beobachtungen in den Trainingshallen. Wie Dirk Nowitzki mit seinem Mentor Holger Geschwindner schuftet. Wie Nowitzki wirft, Geschwindner korrigiert, Nowitzki trifft. Thomas Pletzinger beschreibt diese Momente so gut, dass man glaubt, man könne den Rhythmus von Nowitzkis Bewegungen spüren. Pletzinger weiß, dass bei der Beschreibung Nowitzkis eine Menge verloren geht. Er erklärt das gleich auf der ersten Seite. Aber er hat Deutschlands bestem Basketballer sieben Jahre aus nächster Nähe zugesehen – und mehr von ihm eingefangen als alle zuvor. (Nico Horn)

Nick Hornby: Fever Pitch



Nicht besonders originell, aber dieses Buch darf in dieser Liste einfach nicht fehlen. Das beste Fußballbuch der Welt. Eigentlich auch das einzige. Wichtigste Aussage: Es macht keinen Spaß, Fußballfan zu sein; Fantum nämlich besteht vor allem aus Leiden. Die wenigen Glücksmomente empfindet Hornby intensiver als einen Orgasmus. Eine These, die eine hervorragende Debattengrundlage für die Tage in verpartnerter Selbstisolation ist. Oder auch nicht. (Christian Spiller)