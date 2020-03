Dieser Artikel ist der erste Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Laufen – jetzt erst recht" aus den Ressorts Sport und Wissen. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Neulich ist Elisha Nochomovitz auf seiner Terrasse einen Marathon gelaufen. Sieben Meter hin, sieben Meter zurück. Mehr als 3.000 Mal hintereinander. Zwischendurch reichte ihm seine Freundin aus dem Wohnzimmer Getränke und Süßigkeiten. Der Franzose brauchte 6 Stunden und 48 Minuten. Er hätte zwar auch um den Block laufen können, wollte aber zu Hause bleiben.

So sind sie die Läufer, ein wenig wundersam. Ohne können sie nicht, auch nicht in diesen Tagen, vor allem nicht in diesen Tagen. Die Fitnessstudios sind geschlossen, alle Fußballtrainings abgesagt, Laufen aber geht noch. In den Parks dieses Landes ist das kaum zu übersehen. Wer nun auf seine Runde geht, dem kommen mehr Läuferinnen entgegen als gewöhnlich. Viele scheinen ihr Homeffice in Laufschuhen abzuspulen. Etliche mit unrunden Laufstilen und schlabbrigen Klamotten – Anfänger und Wiedereinsteiger auf der kurzen Flucht aus der Selbstisolation.

Wissenschaftler sind überzeugt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich beim Laufen anzustecken. Zwar kann es auf den beliebtesten Strecken des Landes derzeit beängstigend voll werden. Wer die empfohlenen 1,5 Mindestabstand zu anderen Sportlern einhalten will, wird da schnell zum Hindernisläufer. Aber Deutschland ist groß genug. Es gibt Abertausende Routen in Parks und Wäldern, an Flüssen und um Seen, auf denen sich furchtlos atmen lässt.



Wer den Massen aus dem Weg läuft, wird merken, dass es kaum eine bessere Zeit fürs Laufen gibt als jetzt. Gäbe es das Laufen nicht, man hätte es für die Corona-Krise erfinden müssen. Der einfachste Sport der Welt. Ohne Mitspieler, bei denen man sich anstecken könnte oder umgekehrt. Ohne Spielfelder oder Hallen, die derzeit eh geschlossen sind. Ohne aufwendiges Equipment, das man sich gerade nur sehr umständlich zulegen kann. Ohne Vorkenntnisse, ohne Regelbuch, es braucht nur ein paar ordentliche Schuhe, und manchmal noch nicht mal die. Ein Bein vors andere, so schnell es eben geht. "Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft", sagte die Lauflegende Emil Zátopek mal. Gab es je ein treffenderes Sportlerzitat?

Was in normalen Zeiten gilt, gilt während einer Pandemie erst recht: Laufen stabilisiert das Immunsystem, trainiert das Herz-Kreislauf-System, stärkt die Abwehrkräfte und hilft beim Stressabbau. Sich draußen zu bewegen, ist das Beste, was man derzeit machen kann. #stayathome ist gar kein so gutes Hashtag, #gorunbutstayawayfromothers wäre besser. Leider ist es zu lang.

Es hat schon seinen Grund, warum selbst in Staaten, in denen Ausgangssperren verhängt wurden, das Laufen noch erlaubt, ja sogar empfohlen wird. Auch der zum Star gewordene Virologe Christian Drosten erzählt im NDR-Podcast von seinen Joggingrunden. Und was Drosten macht, kann unmöglich falsch sein.

In den großstädtischen Parks ist derweil ein interessantes Schauspiel zu beobachten. Einige Läufer scheren sich nicht um den Mindestabstand, rauschen schnaufend an einem vorbei oder laufen zu zweit nebeneinander, was es unmöglich macht, sie virologenempfehlungskonform zu passieren. Viele aber machen höflich Platz, manche warten sogar vorausschauend vor einer Engstelle (die normalerweise gar keine Engstelle wäre), bis man passiert hat, obwohl jeder Läufer weiß, dass es kaum Ärgerlicheres gibt, als aus dem Rhythmus zu kommen.



Laufen ist schon seit Langem der beliebteste Sport der Deutschen. Wir rennen überall. Im Park, auf der Tartanbahn, durch den Wald, manche auch querfeldein, durch Wüsten, über Berge, den Polarkreis entlang, Wolkenkratzer hinauf, vorwärts und rückwärts. Zahlen zu finden, ist schwierig, weil viele Läufer ihre Schuhe ganz ohne Vereinsmeierei schnüren, wann es ihnen passt, aber laut Statista sollen 23 Millionen Deutsche regelmäßig oder zumindest ab und zu laufen. Fast jeder Dritte also.