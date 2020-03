Mit Spruchbändern fing am vorigen Wochenende alles an. Auf ihnen haben einige Ultras des FC Bayern den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp als "Hurensohn" bezeichnet. Es folgten: zwei Spielunterbrechungen, ein solidarisches Ballgeschiebe, pathetische Reden von Vereinsbossen und Journalisten, schiefe Vergleiche und nun bald immerhin ein runder Tisch zwischen Fanvertretern und den Fußballverbänden.

Wer fürchtete, die Lage könnte in den vier DFB-Pokal-Spielen am Dienstag und Mittwoch eskalieren, durfte erkennen: Die Ultras haben ihren Protest verfeinert. Das war auch nicht besonders schwer, zielte er zuvor auf das Prinzip der symbolhaften Maximalbeleidigung, die auch viele andere Fans abgeschreckt hat.

Nun wird ihr Protest konkreter, kreativer, auch Deutschlehrer hätten an ihm ihre Freude. Die jüngsten Beispiele zeigen, dass Spruchbänder schon seit Jahren fester und wichtger Bestandteil und Ausdrucksform der Ultras sind. Ein Kulturgut der Kurve sozusagen. Sie sind nicht immer, aber häufig unterhaltsam, manchmal gar selbstironisch. Mit eigenen Codes, Hervorhebungen und immer unterschrieben von der jeweiligen Fangruppe. Damit senden sich Ultras Botschaften zu und spielen auf Ereignisse in der Szene an. Sie sind, wenn man so will, das Facebook der Ultras.



Grund genug für uns, die besten Spruchbänder der Woche zu zeigen:



Den Anfang machten am Dienstag die Fans des Viertligisten aus Saarbrücken. Sie spielten auf das jährliche Trainingslager der Bayern in Katar an – und waren sich für holprige Reime nicht zu schade:



"Zig Tote in Katar, der FCB ist trotzdem da! Ein Mäzen heult los, die Bayern mutieren zum Trauerkloß!" © Oliver Dietze/​dpa





Auch die Fans von Schalke 04 reimten. Sie hatten mehrere Parolen dabei. Zunächst thematisierten sie die wieder eingeführte Kollektivstrafe des DFB, dieser Wortbruch hatte zu den neuerlichen Fanprotesten geführt:



"Dementer Fußball-Bund: Eure Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen!" © Bernd Thissen/​dpa





Vor allem richtete sich der Unmut der Schalker Fans gegen ihren Vorstand. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte den Dreistufenplan (Unterbrechung, noch eine Unterbrechung, Abbruch) des DFB für zu soft gehalten und angeregt, beim ersten Vorfall das Spiel abzubrechen. Bei den Fans seines Clubs kam das weniger gut an. Auch weil Schneider wesentlich verständnisvoller aufgetreten war, als er die rassistischen Äußerungen seines Präsidenten Clemens Tönnies kommentieren sollte. "Wer im Glashaus sitzt, sollte erst mit CT reden, ihr Heuchler" war im Stadion zu lesen. Und: "Die Werte unseres Vereins habt ihr mit Tönnies verraten! Spart euch eure Stellungnahmen!" Spruchbänder, die übrigens auch alle jene zur Kenntnis nehmen sollten, die Ultras und Rassisten zuvor auf verquere Art vermengten.







Am Mittwoch legten die Fans von Union Berlin in Leverkusen eine Privilegierung Dietmar Hopps nahe. Immerhin ist SAP Premiumpartner der DFL.



"Hopp, Hopp, Hopp, der Verband folgt im Galopp" © Federico Gambarini/​dpa





Ihre Gegenüber aus Leverkusen hatten ähnliches im Sinn und zogen Vergleiche zu Rassismusvorfällen um Jordan Torunarigha und Leroy Kwadwo in diesem Jahr, die von offizieller Seite zwar auch, aber eben deutlich weniger vehement als die Spruchbänder gegen Hopp kritisiert wurden:



"Der DFB bricht sein Wort: Schützt lieber seine Investoren statt Akteure im Fußballsport! +Torunarigha +Kwadwo" © Rolf Vennenbernd/​dpa





Die unterhaltsamsten Spruchbänder (ganz ohne Reim) ersannen die Fans von Eintracht Frankfurt. In Anspielung auf den Dreistufenplan des DFB und eine eventuelle Schwächephase ihrer Mannschaft hatten sie eine Botschaft für ihren Trainer Adi Hütter:



"Adi, meld dich, wenn du ne Spielunterbrechung brauchst" © Uwe Anspach/​dpa

Das Highlight der Woche war das Spruchband, das die Frankfurter in der zweiten Halbzeit ausrollten. Für das letzte Wort ließen sie sich besonders viel Zeit, viele im Stadion hielten den Atem an ... und dann war zu lesen: "Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter :-)"

Das sollte juristisch sauber sein.