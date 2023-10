In der Serie "Unser Personal Trainer" zeigt uns der Berliner Fitnesscoach Sebastian Grüner exklusiv jede Woche eine Leibesübung, mit der wir stärker, gesünder und schöner werden. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Übungen zum Muskelaufbau hatten wir in dieser Serie schon einige. Nun wird es entspannender. Kurioserweise fällt es vielen viel schwerer zu entspannen, als sich anzustrengen. Also üben wir das. Egal, was gerade im Meeting passiert ist; egal, wer oder was Sie enttäuscht hat – für diese einfache Übung ist Entspannung angesagt. Das klappt, wenn Sie loslassen und sich für ein paar Minuten eine Auszeit gönnen.